ఈసీ కీలక నిర్ణయం- ఆ రాష్ట్రాల్లో ఫారం-6 నుంచి అదనపు డిక్లరేషన్ తొలగింపు
సర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో మార్పు
Published : September 30, 2026 at 11:40 AM IST
EC withdraws SIR declaration Form 6 : ఓటరు జాబితాలో కొత్తగా పేరు నమోదు చేసుకునే వారికి సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం కీలక మార్పు చేసింది. ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్) ప్రక్రియ పూర్తయిన రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఆన్లైన్ ఫారం-6తో పాటు కోరుతున్న అదనపు సర్ డిక్లరేషన్ను తొలగించింది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో కొత్త ఓటర్లు ఇకపై సాధారణ ఫారం-6ను మాత్రమే సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే సర్ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతున్న రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఈ అదనపు డిక్లరేషన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. కొత్తగా ఓటరుగా నమోదు కావాలనుకునే దరఖాస్తుదారులు తమకు లేదా తమ తల్లిదండ్రులు, తాతలు, అమ్మమ్మలకు సంబంధించిన పాత ఓటరు జాబితా వివరాలను అనుసంధానించే సమాచారాన్ని అందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ సర్ సమయంలో మాత్రమే వర్తిస్తుందని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.