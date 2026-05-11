త్వరలో SIR మూడో దశ ప్రారంభం : ఈసీ
దేశంలో 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ- అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో వాయిదా- ఫలితాలు వెలువడిన నేపథ్యంలో మూడో దశకు సమాయత్తం- ఈసీ అధికారులు వెల్లడి
Published : May 11, 2026 at 9:54 PM IST
SIR Third Phase In India : త్వరలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ(ఎస్ఐఆర్) మూడో దశ ప్రారంభం కానుందని ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) పేర్కొంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా దేశంలో 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్లు ఈసీ అధికారులు సోమవారం పేర్కొన్నారు. గత నెలలో కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు, బంగాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల కారణంగా ఈసీ ఈ ప్రక్రియను వాయిదా వేసింది. అయితే, ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తైన నేపథ్యంలో మూడో దశకు సిద్దమౌతోంది.
ఇప్పటివరకు 10 రాష్ట్రాలు మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో (ఉత్తర్ప్రదేశ్, బంగాల్, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, కేరళ, పుదుచ్చేరి, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, లక్ష్ద్వీప్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, గోవా, బిహార్లో సర్ను చేపట్టారు. అసోం) ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తైంది. మొత్తంగా 99 కోట్ల మంది ఓటర్లలో 60 కోట్ల ఓటర్లు ఈ జాబితా సవరణ ప్రక్రియ పరిధిలోకి వచ్చారు. మిగిలిన 40 కోట్ల ఓటర్లకు సంబంధించి 17 రాష్ట్రాలు, ఐదు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో త్వరలో చేపట్టనున్న మూడోదశ ప్రక్రియలో చేర్చనున్నారు.