తమిళనాడులో 97 లక్షలు, గుజరాత్​లో 73 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు- SIR ముసాయిదా విడుదల

SIR ముసాయిగా జాబితా విడుదల- తమిళనాడు, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది ఓటర్లను తొలగించిన ఈసీ

SIR
SIR (IANS (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 7:41 PM IST

Tamilnadu Gijarat SIR First Phase : తమిళనాడు, గుజరాత్​లో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) తర్వాత ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఎన్నికల కమిషన్‌ శుక్రవారం విడుదల చేసింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 97 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించారు. 66,44,881 మంది ఓటర్లు బదిలీ అయినట్లుగా, 3,39,278 మంది ఓటర్లు పలు ప్రదేశాల్లో నమోదు చేసుకున్నట్లుగా, 26,94,672 మంది ఓటర్లు మరణించినట్లుగా జాబితాలో పేర్కొంది.

కాగా, 2025 అక్టోబర్ 27 నాటికి తమిళనాడులో 6.41 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అయితే ‘ SIR’ ప్రక్రియలో 97 లక్షల మందికిపైగా ఓటర్లను తొలగించడంతో ప్రస్తుతం 5.43 కోట్ల మంది ఓటర్లు మిగిలారు. వీరిలో 2.66 కోట్ల మంది పురుషులు, 2.77 కోట్ల మంది మహిళలు, 7,191 మంది ట్రాన్స్‌జెండర్ ఓటర్లు ఉన్నారు. అలాగే, గుజరాత్​లో 73.73 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించినట్లు ఈసీ పేర్కొంది.

