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రిజిస్టర్డ్‌ పార్టీగా TVK- ఈసీ అధికారిక గుర్తింపు- ప్రజలకు విజయ్ కృతజ్ఞతలు

తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే)కు ఎన్నికల సంఘం గుర్తింపు- తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో రిజిస్టర్డ్‌ రాజకీయ పార్టీగా గుర్తింపు

EC Recognised Vijay Party
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 6:51 PM IST

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EC Recognised Vijay Party : నటుడు నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్‌ విజయ్‌ ఎన్నికల సంఘం కీలక గుర్తింపు ఇచ్చింది. ఆయన నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే)ను తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో రిజిస్టర్డ్‌ రాజకీయ పార్టీగా ఈసీ గుర్తించింది. అంతేకాదు, పార్టీకి 'విజిల్‌' ఎన్నికల గుర్తును కేటాయించింది. ఈ పరిణామంపై సీఎం విజయ్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీకి అండగా నిలిచిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. టీవీకే రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఇది కీలక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు.

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EC ON VIJAY PARTY
EC RECOGNISED VIJAY PARTY

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