బంగాల్‌లో రెండో అనుబంధ ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేసిన ఈసీ

శుక్రవారం అర్ధరాత్రి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో రెండో అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాను అందుబాటులో ఉంచిన ఈసీ- ఈ జాబితాలో ఎంతమంది తొలగించారనే వివరాలు తెలపని ఈసీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 10:11 AM IST

EC Publishes second voter list Bengal : బంగాల్‌లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) విచారణ తర్వాత రెండో అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాను ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) విడుదల చేసింది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రానికి సంబంధించిన ఈ జాబితాలను ఈసీ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచింది.

గత నెల 28న ప్రచురించిన తుది ఓటర్ల జాబితాలో సుమారు 58 లక్షల పేర్లను విచారణలో ఉన్నట్లుగా పేర్కొన్నారు. వాటిని ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించాలా లేదా అని విచారించేందుకు 705 మంది న్యాయాధికారులను నియమించారు. ఇప్పటి వరకూ ఈసీ విడుదల చేసిన రెండు అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాలో ఎంతమంది పేర్లను జాబితాలో ఉంచారు, తొలగించారు అనే వివరాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

