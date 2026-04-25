బంగాల్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు- ఐదుగురు పోలీసులు సస్పెండ్!
బంగాల్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు, నిష్పక్షపాత లోపం ఆరోపణలపై ఈసీ కీలక నిర్ణయం- ఐదుగురు పోలీసు అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలంటూ ఆదేశాలు
Published : April 25, 2026 at 10:56 AM IST
ECI Suspends Cops : బంగాల్లో జరిగి మొదటి దశ ఎన్నికల్లో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించలేదన్న ఆరోపణలపై భారత ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డైమండ్ హార్బర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఐదుగురు పోలీసు అధికారులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. ఎన్నికల విధుల్లో పోలీసుల ప్రవర్తనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిశీలించిన తర్వాత చర్యలు తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలు కూడా ప్రారంభించాలని ఈసీ ఆదేశించింది.
సస్పెండ్ అయిన అధికారులు
డైమండ్ హార్బర్ ప్రాంతానికి చెందిన అదనపు ఎస్పీ సందీప్ గరాయ్, ఎన్సీడీపీఓ సజల్ మండల్, డైమండ్ హార్బర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్చార్జ్ మౌసమ్ చక్రవర్తి, ఫాల్తా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్చార్జ్ అజయ్ బాగ్, ఉస్తీ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి సుభేచ్ఛా బాగ్లను తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని ఈసీ ఆదేశించింది. అదనపు ఎస్పీ సందీప్ గరాయి ఐపీఎస్ అధికారి కావడంతో, ఆయనపై ప్రత్యేక నివేదికను కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖకు పంపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
ఎస్పీకి ఈసీ హెచ్చరిక
డైమండ్ హార్బర్ ఎస్పీ ఇషానీ పాల్కు కూడా ఈసీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఎన్నికల సమయంలో కిందిస్థాయి అధికారుల్లో క్రమశిక్షణ, నిష్పక్షపాతాన్ని నిర్ధరించడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించింది. ఈ ఆదేశాలను తక్షణమే అమలు చేసి, ఏప్రిల్ 25 ఉదయం 11 గంటలలోపు అమలు నివేదిక సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
బంగాల్లో రీ-పోలింగ్ అవసరం లేదు: ఈసీ
మరోవైపు, ఏప్రిల్ 23న జరిగిన బంగాల్ తొలిదశ ఎన్నికలు ఎక్కడా రీ- పోలింగ్ అవసరం లేదని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. గురువారం జరిగిన పోలింగ్ అనంతరం అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల నివేదికలను సమీక్షించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయి నుంచి అందిన నివేదికలలో పోలింగ్ ప్రక్రియ సమగ్రతను ప్రభావితం చేసే ఎలాంటి అవకతవకలు బయటపడలేదని ఈసీ పేర్కొంది.
మమత నాలుగోసారి సీఎం అవుతారు: తేజస్వీ
ఇక బంగాల్లో టీఎంసీ అధినేత మమతా బెనర్జీ వరుసగా నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతారని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. బంగాల్ ప్రజల్లో మమతా బెనర్జీపై అపార విశ్వాసం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇక, ఆప్ నేత రాఘవ్ చద్దా బీజేపీలో చేరిన విషయంపై స్పందిస్తూ, కొందరు నాయకులు భయం లేదా స్వార్థంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని తేజస్వీ వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన భయం లేదా లోభంతో బీజేపీలో చేరి ఉండొచ్చు అని అన్నారు.
బంగాల్లోని 9 ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు
ఇదిలా ఉండగా, రెండో విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ బంగాల్లో పలుచోట్ల ఈడీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. పీడీఎస్ రేషన్ కుంభకోణం మనీలాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ సోదాలు చేస్తోంది. కోల్కతా, బర్ధమాన్, హబ్రా ప్రాంతాల్లోని సప్లయర్లు, ఎగుమతిదారులకు చెందిన సుమారు 9 ప్రాంగణాల్లో ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఘోజదంగాలోని కస్టమ్స్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 2020 అక్టోబర్లో బసిర్హత్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈ మనీలాండరింగ్ కేసు నమోదైంది.
పేదల సంక్షేమ పథకాలకు ఉద్దేశించిన రేషన్ గోధుమలను భారీ ఎత్తున పక్కదారి పట్టించారన్నది ప్రధాన ఆరోపణ. గోధుమలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో తెలియకుండా ఉండేందుకు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, బంగాల్ ప్రభుత్వ మార్కింగ్ ఉన్న అసలైన గోనె సంచులను నిందితులు తొలగించడం లేదా మార్చేయడం చేసేవారని తెలుస్తోంది. ఆ గోధుమలను వేరే సంచుల్లోకి నింపి, వాటిని చట్టబద్ధమైన స్టాక్గా మార్చి బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించడం లేదా విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడం చేసేవారని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ఆహార మంత్రి జ్యోతి ప్రియ మల్లిక్తో పాటు మరికొందరిని ఈడీ అధికారులు ఇదివరకే అరెస్టు చేశారు