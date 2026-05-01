బంగాల్​ ఎన్నికల్లో అవకతవకలు- ఆ 15 బూత్​ల్లో మే 2న రీపోలింగ్​: ఈసీ

మగ్రాహాట్​ పశ్చిమ్, డైమండ్​ హార్బర్​ల్లోని కేంద్రాల్లో ఎన్నికల అక్రమాలు- అక్కడ మే 2న రీపోలింగ్​కు ఈసీ ఆదేశాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 7:16 PM IST

Repoll In West Bengal : బంగాల్​లోని రెండు నియోజక వర్గాల్లో ఎన్నికల అక్రమాలు జరిగాయన్న ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో, అక్కడ మళ్లీ ఎన్నికలు (రీపోలింగ్​) నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం దక్షిణ 24 పరగణా జిల్లాకు చెందిన 2 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోని 15 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మే 2న రీపోలింగ్ జరపాలని ఈసీ శుక్రవారం ఆదేశించింది.

దీని ప్రకారం, మగ్రాహాట్​ పశ్చిమ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని 11 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో, డైమండ్ హార్బర్​లోని 4 బూత్​ల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహించున్నారు. ఈ రీపోలింగ్​ ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరుగుతుందని ఈసీ తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

వాస్తవానికి బంగాల్ రెండో దశ ఎన్నికల్లో భాగంగా, ఈ రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఏప్రిల్​ 29న పోలింగ్ జరిగింది. అయితే అక్కడ అక్రమాలు జరిగాయని సంబంధిత నియోజక వర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు, పరిశీలకుల నుంచి అందిన నివేదికలు అందించారు. దీనితోపాటు క్షేత్రస్థాయిలోని వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ రీపోలింగ్​కు ఈసీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

బీజేపీ ఆరోపణలు
టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ డైమండ్ హార్బర్ లోక్​సభ నియోజక వర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే ఆ డైమండ్ హార్బర్​ పరిధోని ఈ రెండు స్థానాల్లోని కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని బీజేపీ ఆరోపించింది. ఈ ఆరోపణలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి వాస్తవాలను నిర్ధరించేందుకు ఈసీ తన ప్రత్యేక పరిశీలకుడు సుబ్రతా గుప్తాను నియమించింది.

