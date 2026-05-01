బంగాల్ ఎన్నికల్లో అవకతవకలు- ఆ 15 బూత్ల్లో మే 2న రీపోలింగ్: ఈసీ
మగ్రాహాట్ పశ్చిమ్, డైమండ్ హార్బర్ల్లోని కేంద్రాల్లో ఎన్నికల అక్రమాలు- అక్కడ మే 2న రీపోలింగ్కు ఈసీ ఆదేశాలు
Published : May 1, 2026 at 7:16 PM IST
Repoll In West Bengal : బంగాల్లోని రెండు నియోజక వర్గాల్లో ఎన్నికల అక్రమాలు జరిగాయన్న ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో, అక్కడ మళ్లీ ఎన్నికలు (రీపోలింగ్) నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం దక్షిణ 24 పరగణా జిల్లాకు చెందిన 2 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోని 15 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మే 2న రీపోలింగ్ జరపాలని ఈసీ శుక్రవారం ఆదేశించింది.
దీని ప్రకారం, మగ్రాహాట్ పశ్చిమ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని 11 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో, డైమండ్ హార్బర్లోని 4 బూత్ల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహించున్నారు. ఈ రీపోలింగ్ ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరుగుతుందని ఈసీ తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
వాస్తవానికి బంగాల్ రెండో దశ ఎన్నికల్లో భాగంగా, ఈ రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ జరిగింది. అయితే అక్కడ అక్రమాలు జరిగాయని సంబంధిత నియోజక వర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు, పరిశీలకుల నుంచి అందిన నివేదికలు అందించారు. దీనితోపాటు క్షేత్రస్థాయిలోని వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ రీపోలింగ్కు ఈసీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
బీజేపీ ఆరోపణలు
టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ డైమండ్ హార్బర్ లోక్సభ నియోజక వర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే ఆ డైమండ్ హార్బర్ పరిధోని ఈ రెండు స్థానాల్లోని కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని బీజేపీ ఆరోపించింది. ఈ ఆరోపణలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి వాస్తవాలను నిర్ధరించేందుకు ఈసీ తన ప్రత్యేక పరిశీలకుడు సుబ్రతా గుప్తాను నియమించింది.