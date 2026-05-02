బంగాల్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు - ఆ నియోజకవర్గంలోని 285 బూత్ల్లో రీ పోలింగ్
బంగాల్లో మళ్లీ రీపోలింగ్- ఫాల్తా నియోజకవర్గంలోని 285 బూత్ల్లో రీ పోలింగ్- ఈసీ కీలక నిర్ణయం
Published : May 2, 2026 at 10:34 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 10:57 PM IST
West Bengal Re Polling 2026 : బంగాల్లో మరోసారి రీ పోలింగ్ జరగనుంది. దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలో ఉన్న ఫాల్తా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని మొత్తం 285 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మే 21న రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం శనివారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 29న రెండో ఫేజ్ పోలింగ్లో అక్కడ అక్రమాలు జరిగాయని నిర్థరించిన ఈసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో 285 పోలింగ్ బూత్లలో మే 21వ తేదీన ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. అలాగే మే 24వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుందని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల రెండో దశలో భాగంగా ఏప్రిల్ 29న ఫాల్తాలో పోలింగ్ జరిగిన సమయంలో, 'తీవ్రమైన ఎన్నికల ఉల్లంఘనలు, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను దెబ్బతీసే చర్యలు' చోటుచేసుకున్న కారణంగా ఈ రీపోలింగ్కు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సంబంధిత అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా గతనెల 29న జరిగిన రెండో విడతలోనే ఫాల్తా నియోజకవర్గంలోనూ పోలింగ్ నిర్వహించారు. అయితే ఈ పోలింగ్ ప్రక్రియలో తీవ్ర స్థాయిలో అవకతవకలు జరిగాయని ఈసీకి ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ ఆరోపణలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన తర్వాత ఈసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
Election Comission of India (ECI) directs that fresh polls shall be conducted in all the 285 polling stations, including Auxiliary polling stations, in 144-Falta Assembly Constituency, between 7 AM and 6 PM on 21st May 2026, and counting of votes will take place on 24th May 2026:… pic.twitter.com/lMZsfuPbdZ— ANI (@ANI) May 2, 2026
కాగా, ఇదే ఫేజ్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న కారణంగానే ఇవాళ (శనివారం) అదే జిల్లాలోని మగ్రాహాట్ పశ్చిమ్ (11 బూత్లు), డైమండ్ హార్బర్ (4 బూత్లు) అసెంబ్లీ స్థానాల్లోని పలు బూత్ల్లో రీ పోలింగ్ జరిగింది. అంతకుముందు బంగాల్లోని 152 స్థానాలకు ఏప్రిల్ 23న తొలి విడత పోలింగ్ జరిగింది. అయితే ఈ ఫేజ్కు సంబంధించి ఎక్కడా రీ పోలింగ్ నిర్వహించే అవసరం రాలేదు. ఇక ఏప్రిల్ 29న మిగిలిన 142 స్థానాలకు రెండో ఫేజ్ పోలింగ్ జరిగింది. అయితే ఈ విడతలో ముఖ్యంగా దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని పలు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన పోలింగ్ కేంద్రాల్లో అనేక అవకతవకలు జరిగినట్లు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
ఇక 294 స్థానాలకు రెండు విడతల్లో జరిగిన పోలింగ్కు సంబంధించి ఫలితాలు మే 4న వెల్లడి కానున్నాయి. అయితే తాజాగా ఫాల్తా స్థానానికి రీ పోలింగ్ ఉండడంతో సోమవారం 293 స్థానాల ఫలితాలే రానున్నాయి.