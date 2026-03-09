'బంగాల్లో 3దశలకు మించకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించాలి'- ఎలక్షన్ కమిషన్కు రాజకీయ పార్టీల వినతి
Published : March 9, 2026 at 3:06 PM IST
West Bengal Election 2026 : బంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను 3 దశలకు మించకుండా నిర్వహించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరాయి రాజకీయ పార్టీలు. ECI పూర్తిస్థాయి బెంచ్ను కలిసిన పలు పార్టీలకు చెందిన ప్రతినిధుల బృందాలు ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేశాయి. ఎన్నికల్లో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీని కోరాయి పార్టీలు. ఇందులో టీఎంసీతో పాటు బీజేపీ, సీపీఐ (ఎం), కాంగ్రెస్, ఆప్, ఎన్పీపీ, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీలు ఉన్నాయి.
"రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు సంబంధించిన అంశాలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో చర్చించాం. పలు పార్టీలు రాష్ట్రంలో ఒకటి లేదా రెండు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరాయి. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా ఈసీకి సహకరిస్తామని తెలిపాయి. కేంద్ర సాయుధ బలగాలతో పటిష్ఠ భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలి. ఫలితంగా ఓటర్లు ఎలాంటి భయం లేకుండా వారి హక్కును వినియోగించుకుంటారని చెప్పారు" అని ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి.
క్రూడ్ బాంబులు వినియోగించే అవకాశం ఉందని కొన్ని పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. అక్రమ ఆయుధాలతో పాటు నగదు రవాణను అరికట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి. ఈ క్రమంలోనే స్పందించి ఈసీ, ఎన్నికల చట్ట ప్రకారం పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. హింసాత్మక ఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు పూర్తి చేస్తామని తెలిపింది. ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై స్పందించిన సీఈసీ, ఎస్ఐఆర్ పారదర్శకంగా నిర్వహించామని తెలిపారు. ఇప్పటికీ ఓటర్ జాబితాలో నమోదు, తొలగింపునకు, సవరణల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించారు.
16 పాయింట్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని ఈసీకి సమర్పించిన బీజేపీ
అంతకుముందు ఈసీని కలిసిన బీజేపీ బంగాల్ ప్రతినిధుల బృందం, అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బంగాల్లో భద్రతా అంశాలపై ఆందోళనలను వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు అందుకు సంబంధించి 16 పాయింట్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని ఈసీకి సమర్పించింది. ఎన్నికల నిర్వహణ 3 దశలకు మించకుండా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఎటువంటి అల్లర్లకు తావులేకుండా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీని కోరింది. అలాగే సున్నితమైన పోలింగ్ బూత్లను గుర్తించే ప్రమాణాలను పునర్నిర్వచించాలని ఈసీని అభ్యర్థించింది. సుమారు 400 కంపెనీల కేంద్ర సాయుధ బలగాలను ఎన్నికల నిర్వహణకు ఉపయోగించాలని బీజేపీ ప్రతినిధుల బృందం ఈసీని కోరింది. అదే సమయంలో కేంద్ర బలగాలను రాష్ట్ర పోలీసు యంత్రాంగం ఉపయోగించుకుంటున్న తీరుపై అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఓటర్లకు భరోసాను ఇవ్వడంలో పోలీసు యంత్రాంగం విఫలమవుతోందని విమర్శించింది. హింస లేని, భయంలేని వాతావరణం ఏర్పడాలంటే ఓటర్లు తమ సొంత ఓట్లు వేయకుండా నిరోధించే పోలీసులు, ప్రభుత్వ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని బీజేపీ కోరింది.
బంగాల్ ఎన్నికలు ఒకే దశలో నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశాం. ఒకవేళ కాదనుకుంటే రెండు దశలకు మించకూడదని కోరాం. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత, పారదర్శక పద్ధతిలో జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ తర్వాత అర్హులైన ఓటర్లతో కూడిన జాబితాను ప్రచురించాలని డిమాండ్ చేశాం.
--మహ్మద్ సలీం, సీపీఐ (ఎం) కార్యదర్శి
ఎస్ఐఆర్ ఆందోళనలను పట్టించుకోవడం లేదన్న టీఎంసీ
ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై నెలకొన్న ఆందోళనపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పట్టించుకోవడం లేదని టీఎంసీ ఆరోపించింది. ఈసీ పూర్తి స్థాయి బెంచ్ను కలిసిన అనంతరం మంత్రి చంద్రిమ భట్టాచార్య ఈ మేరకు ఆరోపించారు. కోల్కతాలోని ఓ హోటల్లో కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్తో పాటు కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్, వివేక్ జోషి, బంగాల్ సీఈఓ మనోజ్ అగర్వాల్ రాష్ట్రంలోని రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశమయ్యారు.