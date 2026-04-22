మల్లికార్జున ఖర్గేకు ఈసీ నోటీసులు- ప్రధానిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలపై 24 గంటల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టం
తీవ్రంగా పరిగణించిన ఎన్నికల సంఘం- ఖర్గేపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్మలా సీతారామన్, కిరణ్ రిజిజు, అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్తో కూడిన కేంద్ర మంత్రుల బృందం ఎన్నికల సంఘాన్ని కలిసి విజ్ఞప్తి
Published : April 22, 2026 at 7:42 PM IST
EC on Kharge Comments : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్నికల సంఘం కూడా దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ క్రమంలోనే ఖర్గేకు నోటీసులు జారీ చేసింది. 24 గంటల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. తమిళనాడు, బంగాల్ (తొలిదశ)లో పోలింగ్కు ఒకరోజు ముందు ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
అంతకుముందు మల్లికార్జున ఖర్గేపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్మలా సీతారామన్, కిరణ్ రిజిజు, అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్తో కూడిన కేంద్ర మంత్రుల బృందం ఎన్నికల సంఘాన్ని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసింది. రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ప్రధాని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అత్యంత హేయమని కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ఇది కేవలం ప్రధానిని మాత్రమే కాకుండా కోట్లాది మంది ప్రజల తీర్పును అవమానించడమే అని మండిపడ్డారు. తమిళనాడు, బంగాల్ ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానిపై వ్యక్తిగతంగా విద్వేషం వెళ్లగక్కుతోందని నిర్మలా సీతారామన్ ఆరోపించారు. ఖర్గే వ్యాఖ్యలు దేశ గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ఉన్నాయని కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర మంత్రుల అభ్యర్థనను పరిగణంలోకి తీసుకున్న ఈసీ, మల్లికార్జున ఖర్గేకు నోటీసులు జారీ చేసింది.