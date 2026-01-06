ETV Bharat / bharat

Bengal Mamata On Mobile Apps : పశ్చిమ బంగాల్​లో జరుగుతున్న ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్)ప్రక్రియపై​ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ధ్వజమెత్తారు. బంగాల్‌లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కోసం బీజేపీ ఐటీ సెల్ అభివృద్ధి చేసిన మెుబైల్ అప్లికేషషన్స్‌ను ఈసీ వినియోగిస్తోందని సీఎం ఆరోపించారు. దక్షిణ 24 పరగణ జిల్లాలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె ఓటరు జాబితా సవరణ కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తప్పుడు విధానాలను అవలంబిస్తోందని అన్నారు. అర్హత కలిగిన ఓటర్లను చనిపోయిన వారిగా పేర్కొంటూ ఓటరు జాబితా నుంచి వారి పేరును తొలగిస్తోందని తెలిపారు.

ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఆరోగ్యం క్షీణించిన వారిని బలవంతంగా విచారణకు పిలుస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఈసీ చర్యలు అప్రజాస్వామికం, రాజ్యాంగ విరుద్ధమని మమత తెలిపారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో పాల్గొనేటప్పుడు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. మరోవైపు ఈసీకి వ్యతిరేకంగా టీఎంసీ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. సర్ ప్రక్రియను చట్టవిరుద్ధ, ఏకపక్ష విధానాలతో ఈసీ చేపడుతోందని పిటిషన్‌లో పేర్కొంది.

