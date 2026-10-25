SIRలోని లోపాలు బయటపడతాయనే 'ECINET' సమాచారాన్ని ఈసీ దాస్తోంది: కాంగ్రెస్ ఆరోపణ
ఈసీఐనెట్ సాఫ్ట్వేర్, A.I. వినియోగంపై పారదర్శకత లేకపోవడం వల్ల ప్రజల్లో సర్ ప్రక్రియపై నమ్మకం సన్నగిల్లిందని జైరాంరమేశ్ అన్నారు. సర్లో స్పష్టంగా A.I.ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దాని వాడకాన్ని ఈసీ ఎందుకు పదేపదే ఖండించిందని నిలదీశారు.
Published : October 25, 2026 at 3:19 PM IST
Congress On ECINET Software : వివాదాస్పద 'ఈసీఐనెట్' సాఫ్ట్వేర్ వివరాలను ఎన్నికల సంఘం దాస్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. సర్ ప్రక్రియలో అవకతవకలు బయటపడతాయనే భయంతోనే ఈ సమాచారాన్ని ఇచ్చేందుకు ఈసీ పదేపదే నిరాకరిస్తోందని విమర్శించింది. ఈ మేరకు ఒక మీడియా కథనాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. సర్ ప్రక్రియలో ఓటర్ల జాబితాలో తప్పులు, అవకతవకలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించిన సాఫ్ట్వేర్ పేరు, దాని వెర్షన్ను వెల్లడించడానికి ఈసీ నిరాకరించిందని ఆ కథనం పేర్కొంది. ఈ సమాచారం వాణిజ్యపరమైన గోప్యత, వ్యాపార రహస్యాలు, మేధో సంపత్తికి సంబంధించినదని సమాచార హక్కు చట్టం కింద దీనికి మినహాయింపు ఉందని ఈసీ తెలిపింది.
ఈసీఐనెట్ సాఫ్ట్వేర్, A.I. వినియోగంపై పారదర్శకత లేకపోవడం వల్ల ప్రజల్లో మొత్తం సర్ ప్రక్రియపై నమ్మకం సన్నగిల్లిందని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. సర్లో స్పష్టంగా A.I.ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దాని వాడకాన్ని ఈసీ ఎందుకు పదేపదే ఖండించిందని రమేశ్ నిలదీశారు. ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి లేవనెత్తిన పలు అభ్యంతరాలకు ఈసీఐనెట్ సాఫ్ట్వేర్, ఈసీ ఐటీ విభాగమే కేంద్ర బిందువులని రమేశ్ ఆరోపించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలిగించాలని, అలాగే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)ను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ప్రతిపక్ష పార్టీ తమ డిమాండ్ను పునరుద్ఘాటించింది.
The Election Commission of India continues to hide information about the controversial ECINET software at the heart of the disastrous SIR, that has been used to centralise manipulation of the electoral rolls. Today, a leading national daily revealed that the ECI has refused to provide information on the software being used in the SIR in its response to a Right to Information (RTI) application. Using flimsy excuses, the ECI has refused to name the software being used in the SIR, or confirm whether AI is being used and what safeguards are in place. The lack of transparency around the ECINET software and the use of AI has damaged the credibility of the entire process among citizens. The ECI is repeatedly refusing to provide this information because it will reveal the reality of the massive, centralised manipulation that has taken place. •Why did Indians find out from disclosures of Tata Consultancy Services (TCS) that they developed the ECINET software? Why has this not been transparently disclosed by the ECI? •Why has the ECI repeatedly denied the use of AI in the SIR and electoral roll revision, when it is clearly being used? The ECINET software and the IT Division of the ECI were the focus of several objections raised by Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. The complaints even reached the Department of Personnel and Training (DoPT), which comes under the Prime Minister himself. The public knows that massive manipulation has taken place. Gyanesh Kumar must go. The SIR must be suspended forthwith.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2026
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయని, గత 10 నెలల్లో, ప్రధానంగా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు, ఉత్తర్వులపై ఎన్నికల కమిషనర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఎన్నికల సంఘంపై తీవ్ర విమర్శలు ఎదురయ్యాయి. అయితే, ఏ సంస్థలోనైనా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు, పరిశీలనలు సహజమని, తమ ఉత్తర్వులన్నీ పూర్తి చట్టపరమైన ఆమోదాన్ని కలిగి ఉంటాయని ఈసీ పేర్కొంది. శాసనబద్ధమైన విధానాలను తాము అనుసరిస్తాయని తెలిపింది.
మణిపుర్ హింసాత్మక ఘటనలపై కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యలు
ఇదిలా ఉండగా, మణిపుర్లో ఇటీవల చెలరేగిన హింసాత్మక ఘటనలపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి వై. ఖేమ్చంద్ సింగ్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని, అలాగే అసెంబ్లీని రద్దు చేసి, రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ ఆదివారం డిమాండ్ చేసింది. మణిపుర్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి, ఎంపీ సప్తగిరి ఉలక ఇటీవల చెలరేగిన వివాదంపై పూర్తి దర్యాప్తు నిర్వహించాలని కోరారు. రాష్ట్రమంతా అట్టుడికిపోతోందని, దీనికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ బాధ్యత వహించాలని అన్నారు.
"శుక్రవారం, ఐదు జిల్లాల్లో వేలాది మంది డప్పులు, పాత్రలు వాయిస్తూ వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలిపారు. వారు లోక్భవన్ వైపు కవాతు చేయగా, పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు, వారిపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు" అని సప్తగిరి ఉలక అన్నారు. అలాగే, అక్టోబర్ 19న, అడవిలో కట్టెలు సేకరిస్తున్న ముగ్గురు మైతేయి పౌరులు హత్యకు గురయ్యారని, మరికొందరు గాయపడ్డారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రజలు వారి మృతదేహాలను ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి తీసుకువెళ్లి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారని ఆయన గుర్తుచేశారు.
సుమారు 300 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు!
కామ్జాంగ్లో కూడా ఇలాంటి హింసే జరిగిందని, అక్కడ కుకీ, నాగా పౌరులు హత్యకు గురయ్యారని ఆయన చెప్పారు. "2023 మే నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 300 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 60,000 మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. అందులో 24,000 మంది ఇప్పటికీ నిరాశ్రయులుగానే మిగిలిపోయారు" అని సప్తగిరి ఉలక పేర్కొన్నారు. "2023 మేలో తొలిసారిగా ఘర్షణలు చెలరేగినప్పుడు, మా ఎంపీల బృందాన్ని మణిపుర్కు పంపాం. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే మణిపుర్ను సందర్శించారు. 'భారత్ జోడో యాత్ర'ను కూడా మణిపుర్ నుంచే ప్రారంభించాం" అని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
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