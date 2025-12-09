ETV Bharat / bharat

SIR నిర్వహించే చట్టబద్ధమైన హక్కు ఎన్నికల సంఘానికి లేదు : కాంగ్రెస్

వెంటనే SIR ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని ఎంపీ మనీశ్​ తివారీ డిమాండ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 3:03 PM IST

Parliament Winter Session 2025 : ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను నిర్వహించే చట్టబద్ధమైన హక్కు ఎన్నికల సంఘానికి లేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ ఆరోపించారు. వెంటనే ఈ ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సంస్కరణలపై పార్లమెంట్​లో జరిగిన వాడీవేడీ చర్చలో భాగంగా ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహించే న్యాయపరమైన హక్కు ఎన్నికల సంఘానికి ఉందా అని మనీశ్ తివారీ ప్రశ్నించారు. ముందుగా ఈసీ సభ్యులను నియమించే చట్టంపై సవరణ చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

"దేశవ్యాప్తంగా ఎస్‌ఐఆర్‌పై చర్చ జరుగుతోందని విచారంగా చెబుతున్నాను. చాలా రాష్ర్టాల్లో ఎస్‌ఐఆర్‌ జరుగుతోంది. కానీ, చట్టబద్ధంగా ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహించే హక్కు ఎన్నికల సంఘానికి లేదని బాధ్యతతో చెబుతున్నాను. రాజ్యాంగంలోని కానీ, చట్టంలో కానీ ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కోసం ఎటువంటి నిబంధన లేదు. ఏదైనా నియోజకవర్గంలోని ఓటర్ల జాబితాలో ఏదైనా తప్పులు ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే వాటిని సరిచేసేందుకు అది కూడా కారణాలు లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేసి దానిని బహిరంగపరచాల్సిన అధికారం ఈసీకి ఉంది. అప్పుడే మాత్రమే వారు(ఈసీ) ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహించగలదు. అంతేకానీ మెుత్తం బిహార్‌, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్‌లలో ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ చేపట్టలేరు. మొదటగా ఎన్నికల సంఘ సభ్యులను ఎంపిక చేసే పద్ధతిపై చట్టాన్ని సవరించాలి. లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎంపిక చేసే కమిటీలో ఉండాలని నా సూచన."

--మనీశ్ తివారీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ

ఎస్​ఐఆర్​ తేడాగా ఉంది!
బిహార్​లో ఎన్నికల కమిషన్ ఎస్​ఐఆర్​ చేపట్టి, నల్ ఓటరు జాబితాను ప్రచురించింది. అయితే దీనిలో అనేక తప్పులు ఉన్నాయని, అర్హులైన ఓటర్లను తొలగించారని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. ఎన్నికల కమిషన్ మోదీ సర్కార్​కు అనుకూలంగా పనిచేస్తోందని పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించాయి. అంతేకాదు పార్లమెంట్​లో ఎస్​ఐఆర్​పై చర్చించాలని గత కొన్ని రోజులుగా డిమాండ్ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో 10 గంటలపాటు చర్చకు కేంద్రం అంగీకరించింది. లోక్​సభలో చర్చ చేపట్టగా, రాజ్యసభలో కేంద్ర హోంశాఖా మంత్రి అమిత్​ షా ఎస్​ఐఆర్​పై చర్చను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.

ఎస్ఐఆర్​ 2.0
ప్రస్తుతం భారత ఎన్నికల సంఘం 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్​ఐఆర్​ 2.0 నిర్వహిస్తోంది. 2026 ఫిబ్రవరి 21 నాటికి తుది జాబితా విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వాస్తవానికి బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు మొదటి దశ ఎస్​ఐఆర్​ పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు రెండో దశ ఎస్​ఐఆర్ అండమాన్​ & నికోబార్​ దీవులు, ఛత్తీస్​గఢ్​, గోవా, గుజరాత్​, కేరళ, లక్షద్వీప్​, మధ్యప్రదేశ్​, పుదుచ్ఛేరి, రాజస్థాన్​, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, బంగాల్​లో జరుగుతోంది. డ్రాఫ్ట్ జాబితా డిసెంబర్​ 9న ప్రచురించనున్నారు. దీనిపై క్లెయిమ్​లను, అభ్యంతరాలను ఈ డిసెంబర్​ 9 నుంచి 2026 జనవరి 8 వరకు చేయవచ్చు. హియరింగ్, వెరిఫికేషన్ ఈ డిసెంబర్​ 9 నుంచి 2026 జనవరి 31 వరకు జరుగుతుంది. 2026 ఫిబ్రవరి 7 తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించనుంది ఈసీ.

