ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు గల్లంతైన వారికి EC మరో ఛాన్స్- ఆ ఏడు రాష్ట్రాలకే వర్తింపు!
EC on SIR : ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు గల్లంతైన వారికి ఎన్నికల సంఘం మరో అవకాశం కల్పించింది. తెలంగాణ, ఏపీ సహా 7రాష్ట్రాల్లోని ఓటర్లకు వర్తించనున్నట్లు ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Published : November 6, 2026 at 4:29 PM IST
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లు కోల్పోయిన వారికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, హరియాణా, ఝార్ఖండ్, నాగాలాండ్ మొత్తం ఏడు రాష్ట్రాల్లోని ఓటర్లకు ఈ నిర్ణయం వర్తిస్తుందని ప్రకటించింది. SIRలో భాగంగా గైర్హాజరు, ఇల్లు మారినవారు, మరణించినవారు, డూప్లికేట్ కేటగిరీల కింద గుర్తించిన వారికి అలాగే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు జారీ చేసినప్పటికీ తిరిగి సమర్పించని కారణంగా ముసాయిదా జాబితాలో పేర్లు కోల్పోయిన ఓటర్లకు తమ పేర్లను చేర్చుకునేందుకు ఈసీ మరో అవకాశం ఇచ్చింది. తుది ఓటర్ల జాబితాలో నమోదు చేసుకునే అవకాశాన్ని అర్హులైన ఏ ఒక్క ఓటరు కూడా కోల్పోకుండా చూడాలని అదే సమయంలో డూప్లికేట్ ఓట్లు చేరకుండా పకడ్బందీ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయా రాష్ట్రాల ఎన్నికల అధికారులను కమిషన్ ఆదేశించింది.
Election Commission has decided that electors who were issued Enumeration Forms but whose names could not be included in the Draft Electoral Roll on account of being marked as ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) shall be provided one more opportunity to get their names included in the Final Electoral Roll— ANI (@ANI) November 6, 2026