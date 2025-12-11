Telangana Panchayat Elections Results2025

SIR గడువు పెంచిన ఎలక్షన్ కమిషన్​- ఆ 6 రాష్ట్రాలు, యూటీలకు మాత్రమే!

ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) గడువు పెంచిన ఈసీ- కారణం అదే!

Election Commission of India
Election Commission of India (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 5:37 PM IST

EC Extends SIR Timeline : భారత ఎన్నికల కమిషన్​ ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) గడువును పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ గడువు పెంపు కేవలం 6 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని పేర్కొంది.

తమిళనాడు, గుజరాత్​, ఉత్తరప్రదేశ్​, మధ్యప్రదేశ్​, ఛత్తీస్​గఢ్​, అండమాన్​ అండ్ నికోబార్​ దీవులకు చెందిన ప్రధాన ఎన్నికల అధికారుల అభ్యర్థన మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. అంతేకాదు సవరించిన షెడ్యూల్​ను కూడా గురువారం ప్రకటించింది. వాస్తవానికి ఈ 6 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు (డిసెంబర్​ 11)తో ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ ముగియాలి. డిసెంబర్​ 16న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇది వీలుపడలేదు. అందుకే ఎస్​ఐఆర్​ గడువును పెంచుతూ ఈసీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం

  • తమిళనాడు, గుజరాత్​లో ఎస్​ఐఆర్​ గడువును డిసెంబర్​ 14 వరకు పొడిగించారు. డిసెంబర్​ 19న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించనున్నారు.
  • మధ్యప్రదేశ్​, ఛత్తీస్​గఢ్​, అండమాన్ అండ్ నికోబార్​ దీవులకు డిసెంబర్​ 18 వరకు గడువు పొడిగించారు. డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ జాబితాను డిసెంబర్​ 23న ప్రచురిస్తారు.
  • ఉత్తరప్రదేశ్​లో ఎస్​ఐఆర్ గణన​ (ఎన్యుమరేషన్)​ వ్యవధిని డిసెంబర్​ 26 వరకు పొడిగించారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను డిసెంబర్​ 31న ప్రచురిస్తారు.

ఆ రాష్ట్రాల్లో నేటితో ఎస్​ఐఆర్​ కంప్లీట్

  • ఇక గోవా, పుదుచ్ఛేరి, లక్షద్వీప్​, రాజస్థాన్​, బంగాల్​ల్లో ఎస్​ఐఆర్​ వ్యవధి గురువారంతో ముగుస్తుంది. డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాను డిసెంబర్​ 16న ప్రచురించనున్నారు.
  • కేరళ షెడ్యూల్​ను గతంలోనే సవరించారు. ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎస్​ఐఆర్​ ఎన్యుమరేషన్ వ్యవధి డిసెంబర్​ 18న ముగుస్తుంది. డ్రాఫ్ట్​ ఓటర్ల జాబితా డిసెంబర్​ 23న ప్రచురించనున్నారు.

ఎలక్షన్ కమిషన్​ ఆఫ్ ఇండియా నకిలీ ఓటర్లను తొలగించి, అర్హులైన ఓటర్లను చేర్చుకోవడం కోసం ఎస్​ఐఆర్​ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని విపక్షాలు విమర్శిస్తూ ఉంటే, అధికార పక్షం ఎన్​డీఏ సమర్థిస్తోంది. అర్హులైన ఓటర్లు, కొత్త ఓటర్లు ఫారమ్​ 6ని పూరించి బ్లాక్​ స్థాయి అధికారులకు (బిఎల్​ఓ)లకు సమర్పించాలని ఈసీ కోరుతోంది. ఇలా వీలుకాకపోతే, ECINet యాప్ లేదా ఆన్​లైన్​ వెబ్​సైట్ ద్వారా ఫారమ్​ను నింపమని ఈసీ ప్రోత్సహిస్తోంది. అప్పుడే వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రచురించే తుది ఓటర్ల జాబితాలో వారి పేర్లు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.​

బీఎల్​ఓలను బెదిరించడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
మరోవైపు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) 2.0లో భాగంగా పనిచేస్తున్న బూత్​ లెవల్ ఆఫీసర్లు(బీఎల్ఓ), ఇతర అధికారులు, బంగాల్​ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో బెదిరింపులకు గురవుతుండడంపై సుప్రీం కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఇలాంటి కేసులను తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని మంగళవారం ఎన్నికల కమిషన్​ (ఈసీ)ని కోరింది. లేకుంటే 'ఇది అరాచకానికి దారితీస్తుంది' అని వ్యాఖ్యానించింది. వాస్తవానికి ఈసీ చేపట్టిన ఎస్​ఐఆర్ 2.0​కు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం సహకరించడం లేదు. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించాలని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, జోయ్​మాల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం పోల్​ ప్యానల్​కు సూచించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

