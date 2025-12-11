SIR గడువు పెంచిన ఎలక్షన్ కమిషన్- ఆ 6 రాష్ట్రాలు, యూటీలకు మాత్రమే!
ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) గడువు పెంచిన ఈసీ- కారణం అదే!
Published : December 11, 2025 at 5:37 PM IST
EC Extends SIR Timeline : భారత ఎన్నికల కమిషన్ ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) గడువును పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ గడువు పెంపు కేవలం 6 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని పేర్కొంది.
తమిళనాడు, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవులకు చెందిన ప్రధాన ఎన్నికల అధికారుల అభ్యర్థన మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. అంతేకాదు సవరించిన షెడ్యూల్ను కూడా గురువారం ప్రకటించింది. వాస్తవానికి ఈ 6 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు (డిసెంబర్ 11)తో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ముగియాలి. డిసెంబర్ 16న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇది వీలుపడలేదు. అందుకే ఎస్ఐఆర్ గడువును పెంచుతూ ఈసీ నిర్ణయం తీసుకుంది.
సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం
- తమిళనాడు, గుజరాత్లో ఎస్ఐఆర్ గడువును డిసెంబర్ 14 వరకు పొడిగించారు. డిసెంబర్ 19న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించనున్నారు.
- మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవులకు డిసెంబర్ 18 వరకు గడువు పొడిగించారు. డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ జాబితాను డిసెంబర్ 23న ప్రచురిస్తారు.
- ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎస్ఐఆర్ గణన (ఎన్యుమరేషన్) వ్యవధిని డిసెంబర్ 26 వరకు పొడిగించారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను డిసెంబర్ 31న ప్రచురిస్తారు.
ఆ రాష్ట్రాల్లో నేటితో ఎస్ఐఆర్ కంప్లీట్
- ఇక గోవా, పుదుచ్ఛేరి, లక్షద్వీప్, రాజస్థాన్, బంగాల్ల్లో ఎస్ఐఆర్ వ్యవధి గురువారంతో ముగుస్తుంది. డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాను డిసెంబర్ 16న ప్రచురించనున్నారు.
- కేరళ షెడ్యూల్ను గతంలోనే సవరించారు. ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎస్ఐఆర్ ఎన్యుమరేషన్ వ్యవధి డిసెంబర్ 18న ముగుస్తుంది. డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా డిసెంబర్ 23న ప్రచురించనున్నారు.
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నకిలీ ఓటర్లను తొలగించి, అర్హులైన ఓటర్లను చేర్చుకోవడం కోసం ఎస్ఐఆర్ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని విపక్షాలు విమర్శిస్తూ ఉంటే, అధికార పక్షం ఎన్డీఏ సమర్థిస్తోంది. అర్హులైన ఓటర్లు, కొత్త ఓటర్లు ఫారమ్ 6ని పూరించి బ్లాక్ స్థాయి అధికారులకు (బిఎల్ఓ)లకు సమర్పించాలని ఈసీ కోరుతోంది. ఇలా వీలుకాకపోతే, ECINet యాప్ లేదా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఫారమ్ను నింపమని ఈసీ ప్రోత్సహిస్తోంది. అప్పుడే వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రచురించే తుది ఓటర్ల జాబితాలో వారి పేర్లు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
బీఎల్ఓలను బెదిరించడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
మరోవైపు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) 2.0లో భాగంగా పనిచేస్తున్న బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు(బీఎల్ఓ), ఇతర అధికారులు, బంగాల్ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో బెదిరింపులకు గురవుతుండడంపై సుప్రీం కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఇలాంటి కేసులను తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని మంగళవారం ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీ)ని కోరింది. లేకుంటే 'ఇది అరాచకానికి దారితీస్తుంది' అని వ్యాఖ్యానించింది. వాస్తవానికి ఈసీ చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ 2.0కు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం సహకరించడం లేదు. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించాలని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జోయ్మాల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం పోల్ ప్యానల్కు సూచించింది.
ఇండిగో ప్రయాణికులకు రూ.10వేలు విలువైన ట్రావెల్ వోచర్స్- కండిషన్స్ అప్లై!
'నా సవాల్ను అమిత్ షా స్వీకరించలేదు- ఆయన అప్పుడు ఒత్తిడిలో ఉన్నారు'- రాహుల్ గాంధీ