అక్రమ వలసదారుల్లో దడ పుట్టిస్తోన్న SIR- స్వదేశానికి పరుగులు తీస్తున్న బంగ్లాదేశీయులు!

దేశంలో చట్టవిరుద్ధంగా నివసిస్తున్న బంగ్లాదేశీ వలసదారులు- ఉత్తర 24పరగణాస్‌ జిల్లాలోని హకీంపూర్‌ బీఎస్​ఎఫ్​ ఔట్‌పోస్ట్‌ వద్ద రద్దీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 6:34 PM IST

Choose ETV Bharat

SIR Process In Bengal : బంగాల్‌లో ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ఓటర్‌ జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ అక్రమ వలసదారుల్లో భయం పుట్టిస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా భారత్‌లో చట్టవిరుద్ధంగా నివసిస్తున్న వందల మంది బంగ్లాదేశీ వలసదారులు గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా సొంత దేశానికి పరుగులు తీస్తున్నారు. చిన్నారులను చంకనెత్తుకుని, బ్యాగుల్లో సామాన్లు, వాటర్‌ బాటిల్స్‌ చేతబట్టుకుని క్యూలైన్లలో నిశ్శబ్ధంగా వేచి చూస్తున్నారు. అయితే అక్రమంగా భారత్‌లో ప్రవేశించినప్పటికీ వలసదారులు పడుతున్న కష్టాలను చూసి గుండె తరుక్కుపోతోందని స్థానిక ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉత్తర 24పరగణాస్‌ జిల్లాలోని హకీంపూర్‌ బీఎస్​ఎఫ్​ ఔట్‌పోస్ట్‌ వద్ద పరిస్థితి రద్దీగా మారింది. కేవలం హకీంపూర్‌ మాత్రమే కాదు దక్షిణ బంగాల్‌ ప్రాంతాల్లోని అన్ని సరిహద్దుల్లో నవంబర్‌ నెల ప్రారంభం నుంచి ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.

'బంగ్లాదేశ్‌లో పనులు దొరక్క కొందరు మధ్యవర్తులకు 5వేల నుంచి 20వేల రూపాయలు ఇచ్చి భారత్‌లోకి ప్రవేశించాను. కోల్‌కతాలో ఇంట్లో పనిమనిషిగా నెలకు 20 వేల రూపాయలు సంపాదించానని, ప్రతీ నెలా ఇంటికి డబ్బు పంపేదాన్నని' షాహిన్‌బీబీ అనే మహిళ చెప్పారు. ఇలా భారత్‌లోకి అక్రమంగా చొరబడ్డ బంగ్లాదేశ్‌ పౌరుల్లో చాలా మందికి ఆధార్‌, రేషన్‌, ఓటర్‌ ఐడీలు ఉండటం గమనార్హం. మధ్యవర్తులకు డబ్బులు ఇచ్చి వాటిని తెచ్చుకోగలిగామని వారు తెలిపారు. గత ఎన్నికల్లో చాలామంది ఓట్లు కూడా వేసినట్లు వివరించారు.

వలసదారుల్లో ఎక్కువగా పదేళ్లకు పైగా భారత్‌లో నివసించినవారే!
ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహించినప్పుడు దొరికిపోతే తమను అరెస్టు చేసి డిటెన్షన్‌ కేంద్రాల్లో పెడతారనీ, తమ జీవితాలను పూర్తిగా ప్రమాదంలో పడేసుకోవడం కన్నా బంగ్లాదేశ్‌కు వెళ్లిపోవడమే మంచిదని భావిస్తున్నట్లు వలసదారులు పేర్కొన్నారు. అక్రమంగా వలస వచ్చినవారిలో చాలా మంది కోల్‌కతా, న్యూ టౌన్‌, బిరాటీ, ధులాగోరి, బామాన్గచి, ఘుసురీతో పాటు చాలా ప్రాంతాల్లో రిక్షా నడుపుకోవడం నుంచి, దుకాణాలు, హోటళ్లు, ఇళ్లలో పనిచేయడం వంటి అనేక పనుల్లో కుదిరారు. వీరిలో పదేళ్లకు పైగా భారత్‌లో నివసించినవారు కూడా ఉన్నారు.

ఔట్‌పోస్ట్‌ నుంచి రోజుకు 150 నుంచి 200 మంది బంగ్లాకు తరలిపోతున్నట్లు బీఎస్​ఎఫ్​ అధికారులు తెలిపారు. వారి బయోమెట్రిక్‌ వివరాలను తీసుకుని పోలీసులకు పంపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మొదట్లో వీరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కానీ స్టేషన్‌లో ఖాళీ లేక కస్టడీల్లోకి తీసుకోవడం మానేయడంతో వలసదారులు సరిహద్దుల నుంచి స్వదేశానికి వెళ్లిపోతున్నారు. వారికి బీఎస్​ఎఫ్​ సిబ్బంది ఆహార ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రహదారులపై చిన్నారులతో ఉన్న వలసదారుల దుస్థితి చూడలేకపోతున్నామని, వారిని వెంటనే పంపాలని సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలు, దుకాణదారులు కోరుతున్నారు.

మరోవైపు ఎన్నికల సంఘం ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియతో బంగాల్‌లో రాజకీయ విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలు తీవ్రమయ్యాయి. ఓటు బ్యాంకు కోసం భారీగా చొరబాట్లను తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ ప్రోత్సహించిందని బీజేపీ ఆరోపించింది. అక్రమ వలసదారులను తిరిగి వారి స్వదేశానికి సాగనంపాల్సిందేనని చెబుతున్నారు. ఓటరు జాబితా నుంచి అర్హత లేని వ్యక్తులను తొలగించడమే ఎస్​ఐఆర్​ ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని బంగాల్‌ బీజేపీ చీఫ్‌ సామిక్‌ భట్టాచార్య వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు బీజేపీపై టీఎంసీ మండిపడుతోంది. అసలు విదేశీయులు సరిహద్దుల నుంచి దొంగచాటుగా ఎలా రాగలిగారని టీఎంసీ నేతలు ప్రశ్నించారు. అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు, ఇండో-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల వెంబడి బలమైన నిఘా ఉంచాల్సిన బాధ్యత కేంద్రానికి లేదా అని నిలదీశారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షా ఈ విషయంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారని మండిపడ్డారు.

