తమిళనాడులో ప్రజాస్వామ్యానికి గొప్ప చరిత్ర ఉంది: సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్

ప్రాచీన కాలం నుంచే తమిళనాడులో కుడవోలై విధానం- అది ప్రపంచానికి ఆదర్శం- సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 27, 2026 at 12:43 PM IST

EC CEC On TN Polls : తమిళనాడులో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​, రాష్ట్రానికి ప్రజాస్వామ్యంలో గొప్ప చరిత్ర ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రాచీన కాలం నుంచే ఇక్కడ కుడవోలై విధానం అమల్లో ఉండేదని, ఇది ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఇటీవల ఎన్నికల సంఘం ఆధ్వర్యంలో 72 దేశాల ప్రతినిధులతో అంతర్జాతీయ సమావేశం నిర్వహించామని చెప్పారు. ఆ సమావేశంలో తమిళనాడులో 10వ శతాబ్దం నుంచే అమలులో ఉన్న కుడవోలై ఎన్నికల విధానం గురించి ప్రపంచానికి వివరించామని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య పండుగగా ఎన్నికలను జరుపుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా సాగుతోందని సీఈసీ స్పష్టం చేశారు. అర్హులెవరూ నష్టపోకూడదు- అనర్హులెవరూ జాబితాలో చేరకూడదనే లక్ష్యంతోనే ఆ కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు. తమిళనాడులో అమలు చేస్తున్న విధానం దేశానికి మోడల్‌గా నిలుస్తోందని, ఇది గొప్ప విజయమని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 75 వేల పోలింగ్ కేంద్రాల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఓటర్లకు తాగునీరు, విద్యుత్, ర్యాంపులు, వృద్ధులు, వికలాంగులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు.

ఎన్నికల పారదర్శకత కోసం కొత్త చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపును ఈవీఎంల లెక్కింపుకు ముందు రెండు రౌండ్లు ముందుగానే పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు. అలాగే ప్రతి నియోజకవర్గంలో తప్పనిసరిగా వీవీప్యాట్ స్లిప్‌ల లెక్కింపు జరుగుతుందని తెలిపారు. లెక్కింపు పూర్తయ్యాక కూడా అభ్యర్థులు ఫీజు చెల్లించి ఏడు రోజుల లోపు ఈవీఎంలను వీవీప్యాట్‌లతో సరిపోల్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియపై నమ్మకం మరింత పెరుగుతుందని అన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా తమిళనాడులో జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, డీఐజీలు, ఐజీలు, దాదాపు 24 ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీలతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించామని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయంగా ఎన్నికలు శాంతియుతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు పూర్తి స్థాయి సన్నాహాలు చేస్తున్నామని చెప్పారు.

