'SIRకు సన్నాహాకాలు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలి'- 22రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈసీ సూచన

బిహార్‌లో పూర్తైన ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ- మరో 9 రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతున్న ఎస్​ఐఆర్​

EC On SIR
EC On SIR (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 7:27 PM IST

EC On SIR : ఓటరు జాబితాకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్​(ఎస్​ఐఆర్​) నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించిన ఎన్నికల కమిషన్​ ఆ దిశగా చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. ఎస్​ఐఆర్​కు సంబంధించి సన్నాహాక పనులు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈసీ సూచించింది. ఏప్రిల్‌ నుంచి ఎస్​ఐఆర్​ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్​ఐఆర్ పూర్తయితే దేశమంతా ఆ ప్రక్రియ సంపూర్ణమవుతుంది. ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ బిహార్‌లో పూర్తి కాగా మరో 9 రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతోంది. అసోంలో ఎస్​ఐఆర్ స్థానంలో నిర్వహించిన ఎస్​ఆర్​ ఈనెల 10న పూర్తయినట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.

