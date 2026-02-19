'SIRకు సన్నాహాకాలు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలి'- 22రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈసీ సూచన
బిహార్లో పూర్తైన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ- మరో 9 రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్
Published : February 19, 2026 at 7:27 PM IST
EC On SIR : ఓటరు జాబితాకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(ఎస్ఐఆర్) నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించిన ఎన్నికల కమిషన్ ఆ దిశగా చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. ఎస్ఐఆర్కు సంబంధించి సన్నాహాక పనులు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈసీ సూచించింది. ఏప్రిల్ నుంచి ఎస్ఐఆర్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 22 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఐఆర్ పూర్తయితే దేశమంతా ఆ ప్రక్రియ సంపూర్ణమవుతుంది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ బిహార్లో పూర్తి కాగా మరో 9 రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతోంది. అసోంలో ఎస్ఐఆర్ స్థానంలో నిర్వహించిన ఎస్ఆర్ ఈనెల 10న పూర్తయినట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
Election Commission of India directs Chief Electoral Officers of several states and Union Territories to complete the preparatory work for the upcoming Special Intensive Revision of electoral rolls, expected to start from April 2026. pic.twitter.com/icRtex3kuN— ANI (@ANI) February 19, 2026