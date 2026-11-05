ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ- EC కీలక నిర్ణయం
ECI Announces Voter List Revision : స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ చేపట్టనున్నట్లు ఈసీ ప్రకటించింది. ఈ ప్రక్రియ కోసం సిబ్బందిని సమకూర్చాలని ఆరు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులను ఆదేశించింది.
Published : November 5, 2026 at 4:25 PM IST
ఆరు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ చేపట్టనున్నట్లు ఈసీ ప్రకటించింది. అర్హులైన ఓటర్లు, ముఖ్యంగా యువతను ఓటరు జాబితాలో చేర్చడమే ఈ ప్రక్రియ ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపింది. ఈ ప్రక్రియ కోసం సిబ్బందిని సమకూర్చాలని ఆయా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు ఈసీ లేఖ రాసింది. నకిలీ ఎంట్రీలు, ఒకే పేరుపై రెండు ఓట్లు ఉన్నట్లు వస్తున్న ఫిర్యాదులపై కచ్చితంగా క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరపాలని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఒక పోలింగ్ కేంద్రం పరిధిలో రెండు శాతానికి మించి ఓట్ల తొలగింపు ఉన్నా, లేదా ఒకే వ్యక్తి ఐదు కంటే ఎక్కువ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినా EROలు స్వయంగా వాటిని పరిశీలించాలని ఆదేశించింది. కొత్త ఓటరు నమోదు కోసం ఇచ్చే ఫారం 6 మార్పులు, చేర్పుల కోసం ఇచ్చే ఫారం 8లో ఆధార్ వివరాలు సమర్పించడం పూర్తిగా స్వచ్ఛందం అని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఆధార్ వివరాలు ఇవ్వలేదనే కారణంతో ఏ ఒక్క దరఖాస్తునూ తిరస్కరించరాదని, ఇప్పటికే ఉన్న పేరును ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించరాదని పేర్కొంది.