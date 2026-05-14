16 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో SIR మూడో దశ- మే 30 నుంచే అమలు : ఈసీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 3:06 PM IST

EC ANNOUNCE THIRD PHASE SIR : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)మూడో దశకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కీలక ప్రకటన వెలువరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ సహా 16 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో మే 30 నుంచి దశలవారీగా చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది.

దిల్లీ, ఒడిశా, మిజోరం, సిక్కిం, మణిపూర్, ఉత్తరాఖండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హరియాణా, చండీగఢ్, తెలంగాణ, పంజాబ్, కర్ణాటక, మేఘాలయ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, దాద్రానగర్ హవేలి, డామన్ డయ్యూలో మూడో దశ ఎస్ఐఆర్​ ప్రక్రియ జరగనుంది. అయితే, మంచు ప్రభావిత ప్రాంతాలైన హిమాచల్​ ప్రదేశ్​, జమ్ము కశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​ ప్రాంతాల్లో వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎస్ఐఆర్​ షెడ్యూల్​ను తర్వాత ప్రకటిస్తామని పేర్కొంది. కాగా, ఎస్​ఐఆర్​ మూడో దశలో భాగంగా 3.94 లక్షల మందికి పైగా బూత్ స్థాయి అధికారులు (BLO)లు ఇంటింటికీ వెళ్లి దాదాపు 36.73 కోట్ల మంది ఓటర్ల వివరాలను పరిశీలించనున్నారు.

