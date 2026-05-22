24 రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల- జూన్‌ 18న పోలింగ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 10:19 AM IST

Rajya Sabha Polls 2026 : పది రాష్ట్రాల పరిధిలోని 24 రాజ్యసభ స్థానాలకు భారత ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్​ను విడుదల చేసింది. జూన్‌ 18న ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. అదే రోజు సాయంత్రం 5 నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుందని పేర్కొంది. జూన్‌, జులైలో 24 మంది ఎంపీల పదవీకాలం ముగియనుంది. ఆ స్థానాలకు ఈ మేరకు షెడ్యూల్​ను విడుదుల చేసింది.

  • జూన్‌ 1 : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల
  • జూన్‌ 8 : నామినేషన్ల చివరి తేదీ
  • జూన్ 9 : నామినేషన్ల పరిశీలన
  • జూన్‌ 11 : నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు
  • జూన్ 18: పోలింగ్
  • జూన్ 18 సాయంత్రం 5 గంటలకు: ఓట్ల లెక్కింపు
  • జూన్ 20: ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి

