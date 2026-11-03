SIR ముసాయిదా లిస్ట్లో పేరు లేకుంటే మళ్లీ ఫారం- 6 ఇవ్వొచ్చు- ఓటర్ల ఆందోళనలపై ఈసీ క్లారిటీ!
EC On Form 6 SIR Voters: సర్ ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు లేని వారు, గతంలో ఓటర్లుగా నమోదై ఉన్నప్పటికీ ఫారం- 6 సమర్పించి మళ్లీ పేరు చేర్చుకోవచ్చని ఈసీ పేర్కొంది.
Published : November 3, 2026 at 10:07 PM IST
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ముసాయిదా లిస్టులో పేర్లు కనిపించని ఓటర్ల ఆందోళనలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టత ఇచ్చింది. గతంలో ఓటు హక్కు ఉండి, ప్రస్తుత ముసాయిదా జాబితాలో పేర్లు లేని పౌరులు- ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేరును తిరిగి చేర్చుకోవడానికి నిరభ్యంతరంగా ఫారం- 6 సమర్పించవచ్చని స్పష్టం చేసింది. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో ఓటు హక్కును కోల్పోయిన వారిలో ఇటీవల కొన్ని భయాలు నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే మళ్లీ కొత్తగా నమోదు చేసుకునేటప్పుడు వాడే ఫారం- 6 లో 'నేను మొదటిసారి ఓటర్ల జాబితాలో పేరు నమోదు కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నాను' అనే ఒక డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పటికే ఓటు హక్కు ఉండి, సర్ జాబితా నుంచి తొలగింపునకు గురైన వారు ఈ ఫారం సమర్పిస్తే- అది చట్ట ప్రకారం తప్పుడు ప్రకటన చేసినట్లు అవుతుందని, దానివల్ల ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం కింద తమపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఓటర్లు ఆందోళన చెందారు.
ఇలా ఓటర్లలో నెలకొన్న సందేహాలు, ఆందోళనల నేపథ్యంలోనే ఎన్నికల సంఘం దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల ప్రధాన ఎన్నికల అధికారులకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఒక లేఖ రాసింది. సర్లో భాగంగా ప్రచురించిన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు లేని పౌరులు- డిక్లరేషన్ కారణంగా ఫారం-6 సమర్పించడానికి వెనుకాడుతున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు తెలిపింది. అలాంటి ఓటర్లు ఎవరూ భయపడాల్సిన పని లేదని, వారంతా నిరభ్యంతరంగా తమ పేరును మళ్లీ చేర్చుకోవడం కోసం ఫారం- 6 సమర్పించవచ్చని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఫారం- 6 ఇచ్చినంత మాత్రాన తప్పుడు ప్రకటన చేసినట్లు పరిగణించరాదని, ఈ కారణంతోనే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకోలేరని వెల్లడించింది.