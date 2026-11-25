దిల్లీ కేఫ్లో 22 ఏళ్ల యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం- ముగ్గురు అరెస్ట్
Gang Rape In Delhi Cafe : దిల్లీలోని ప్రీత్ విహార్లో కేఫ్ పార్టీ అనంతరం 22 ఏళ్ల యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. కేసులో ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : November 25, 2026 at 7:13 AM IST
దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఓ కేఫ్లో 22 ఏళ్ల యువతిపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి తెగబడ్డారు. బాధితురాలు, ప్రధాన నిందితులు కర్కడూమా ప్రాంతంలోని ఓ మాల్లో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. బాధితురాలితో పాటు మరో ఏడుగురు సహోద్యోగులు పార్టీ కోసం ఆ కేఫ్ వద్దకు చేరుకున్నారు. రాత్రి 12 గంటల సమయంలో కేఫ్ మూసివేసిన తర్వాత, నిందితుల్లో ఒకరి వద్ద ఉన్న తాళాలతో మళ్లీ కేఫ్ను తెరిచి లోపలికి వెళ్లారు. అక్కడ ఎనిమిది మంది కలిసి మద్యం సేవించి, తెల్లవారుజాము వరకు గడిపారు. తర్వాత ఇద్దరు యువకులు వెళ్లిపోయారు. తర్వాత ఇద్దరు ఆమెపై అత్యాచారం చేయగా మరో ఇద్దరు మహిళలు సహా మొత్తం నలుగురు ఈ నేరానికి సహకరించారు. యువతి ఫిర్యాదుతో ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసిన దిల్లీ పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఇద్దరు మహిళలు సహా ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు