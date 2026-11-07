నయా ట్రెండ్- దీపావళికి నీటితో వెలిగే దీపాలు- ధర కూడా తక్కువే!
Water Lamps In Gaya : గయాలో తయారుచేసిన దీపాలను వెలిగించడానికి అగ్గిపెట్టె, నూనె, నెయ్యి ఏమీ అవసరం లేదు. కేవలం కొద్దిగా నీరు పోయగానే వెలుగుతుండటంతో వాటిని కొనడానికి జనం భారీగా తరలివస్తున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 5:08 PM IST
దీపావళి అనగానే మనందరికి ముందుగా గుర్తుకువచ్చేవి కాంతులతో ఆధ్యాత్మిక శోభను వెదజల్లే దీపాలు. ఇంటి గుమ్మాల ముందు ప్రమిదలు వెలగించి అత్యంత వైభవంగా వేడుకలు జరపుకోవడం మన సంస్కృతిలో భాగంగా వస్తుంది. సాధారణంగా మనకు తెలిసినంత వరకు దీపం వెలిగించాలంటే నూనె లేదా నెయ్యి, కొవ్వొత్తులు, అగ్గిపెట్టె అవసరం. అయితే ఇవేవి లేకుండానే దీపం వెలగించవచ్చు అంటే మీరు నమ్ముతారా? అందుల్లో మళ్లీ నీటితో వెలగించవచ్చంట. బిహార్లోని గయాలో ఇలాంటి దీపాలను తయారు చేశారు. అంతేకాదు, వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు జనం అధిక సంఖ్యలో పొటెత్తుతున్నారంట. మరి ఆ స్టోరీ ఏంటో, నూనె, అగ్గిపెట్టె లేకుండా దీపాలు ఎలా వెలగించవచ్చో తెలుసుకుందామా?
ఇళ్లను అందంగా అలంకరించుకోవడానికి సరికొత్త రకాల కొవ్వొత్తులతో గయాలోని దుకాణాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ముఖ్యంగా ప్రసిద్ధ జీబీ రోడ్డు వెంబడి ఉన్న దుకాణాల్లో ఉన్న దీపాలు, ఈ సంవత్సరం అందరి దృష్టిని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. సంప్రదాయ మట్టి ప్రమిదలతో పాటు అనేక రకాల ఆధునిక, కృత్రిమ (ఆర్టిఫిషియల్) దీపాలు కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఏడాది మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఫైబర్ దీపాలు ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచాయి. ఈ దీపాలను వెలిగించడానికి అగ్గిపెట్టె, నూనె లేదా నెయ్యి వంటివి ఏమీ అవసరం లేదు. కేవలం కొద్దిగా నీరు పోయగానే ఇవి కాంతివంతంగా వెలుగుతుండటంతో వీటిని కొనడానికి జనం భారీగా తరలివస్తున్నారు. దీపాలు ఇలా నీటితో వెలగడానికి ఏ మాయో, మంత్రమో లేదని, దీనికి వెనుక సైన్స్ సాంకేతికత ఉందని అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ మాజీ ఇన్ఛార్జ్ దేవేంద్ర కుమార్ పేర్కొన్నారు.
"ఇది పూర్తిగా ఒక విద్యుత్ సర్క్యూట్ సాంకేతికతతో పనిచేస్తుంది. ప్రమిదలో ఉన్న ఒక చిన్న LED బల్బ్, ఒక బటన్ సెల్ బ్యాటరీ, ఒక ట్రాన్సిస్టర్, రెండు లోహపు పిన్నులు (నీటి సెన్సార్లు) అమర్చి ఉంటాయి. ఖనిజాలు అధికంగా ఉన్న నీటిని దీపంలో పోసినప్పుడు, అది రెండు లోహపు పిన్ల మధ్య వాహకంగా పనిచేస్తుంది. నీటితో తాకగానే ఎలక్ట్రాన్ సర్క్యూట్ పూర్తవుతుంది. దీనివల్ల కరెంట్ ప్రవహించి, LED బల్బ్ వెలుగుతుంది."
- దేవేంద్ర కుమార్, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ మాజీ ఇన్ఛార్జ్
రెండు రోజుల వరకు వెలిగే కొవ్వొత్తులు
దీపావళి పండుగ సీజన్లో, మట్టి ప్రమిదలకు మాత్రమే కాకుండా, సువాసను వెదజల్లే జెల్ కొవ్వొత్తులకు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు వ్యాపారులు. ఇవి గయా మార్కెట్లో సువాసన కలిగిన కొవ్వొత్తులుగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ ప్రత్యేక కొవ్వొత్తులు రెండు రోజుల వరకు నిరంతరాయంగా వెలుగుతాయని దుకాణాదారులు చెబుతున్నారు.
మట్టి దీపాల సంగతేంటి మరి?
ఇక, సంప్రదాయ మట్టి దీపాల విషయానికొస్తే, ఈసారి ధరలు కాస్త పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ముడిసరుకు అయిన మట్టి ధరలు విపరీతంగా పెరగడమే ఇందుకు కారణమని స్థానిక కుమ్మరులు అంటున్నారు. గతేడాది ఒక ట్రాక్టర్ లోడ్ బంకమట్టి ధర రూ. 1,000ఉండగా, ఇప్పుడు రూ. 1,500కు పెరిగిందని కుమ్మరి ఉదయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. బంకమట్టి ధరల పెరగడంతో దీపాల ధరలు కూడా పెరిగాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మట్టి దీపాలు వంద పీసుల కట్ట రూ. 100 నుంచి రూ. 300 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. గతంలో వీటి ధర రూ. 50 నుంచి రూ. 200 వరకు మాత్రమే ఉండేది. కాగా, దీపాలను తయారీలో కూడా కుమ్మరులు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. పని తొందరగా పూర్తి చేయడానికి ఎలక్ట్రానిక్ చక్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
మరోవైపు, మార్కెట్లో ఎలక్ట్రానిక్ దీపాలు, నీటితో వెలిగే కృత్రిమ దీపాలు అందుబాటులోకి రావడంతో మట్టి దీపాల అమ్మకాలు కొద్దిగా తగ్గాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. నానాటి నుంచి వస్తున్న సంస్కృతి సంప్రదాయాల కారణంగా మార్కెట్లో మట్టి దీపాల అమ్మకాలు కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, వాటి ప్రాముఖ్యత మాత్రం చెక్కుచెదరలేదని అంటున్నారు.
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