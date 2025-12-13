సంపాదించే భార్యకు 'భరణం' పొందే హక్కు లేదు: ఫ్యామిలీ కోర్టు చారిత్రక తీర్పు
రూ.50వేల భరణం కోరుతూ భార్య పిటిషన్ - ఉద్యోగం చేస్తున్న "గృహిణి" అంటూ తప్పుడు సమాచారం- భర్త ఆదాయానికి మించి భరణం కోరినట్లు వెల్లడి
Published : December 13, 2025 at 11:50 AM IST
Historic Verdict On Alimony : సూరత్ ఫ్యామిలీ కోర్టు చారిత్రక తీర్పును వెలువరించింది. ప్రతినెలా ఆదాయాన్ని అర్జించే సామర్థ్యం కలిగిన భార్యకు భర్త నుంచి భరణం పొందే హక్కు లేదని న్యాయస్థానం స్పష్టంచేసింది. ఆమె నెలవారీ ఆదాయంతోనే జీవిత ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చుకోగలదని తేల్చి చెప్పింది. కోర్టు ఈవిధమైన తీర్పు ఇవ్వడానికి దారితీసిన కారణాలు తెలియాలంటే మొత్తం వార్తను చదవాల్సిందే.
భరణం కోసం పిటిషన్
ఆ దంపతులు గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందినవారు. భార్య ఓ స్కూలులో టీచర్గా పనిచేస్తోంది. ఆమె నెలవారీ శాలరీ రూ.20వేలు. భర్త ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఆయన నెలవారీ ఆదాయం రూ.35వేలు. పలు కుటుంబపరమైన కారణాలతో ఈ భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి. దీంతో చాలా ఏళ్లుగా ఒకే ఇంట్లో ఎడమొహం పెడమొహంగా నివసిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో తన భర్త నుంచి ఆమెకు విడాకులు కావాలని కోర్టును ఆశ్రయించింది. అలాగే ప్రతినెలా రూ.50వేల భరణాన్ని ఇప్పించాలంటూ సూరత్ ఫ్యామిలీ కోర్టులో భార్య పిటిషన్ను దాఖలు చేసింది. దీనిపై న్యాయ విచారణలో కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
భార్య పిటిషన్పై కోర్టు ఆగ్రహం
రూ.50వేల భరణం కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో పలు అవాస్తవాలను భార్య ప్రస్తావించిందని కోర్టు గుర్తించింది. ఆమె తనను తాను "గృహిణి" (హౌజ్ వైఫ్)గా చెప్పుకుంది. ఏ ఉద్యోగమూ చేయకుండా ఇంటిపట్టునే ఉంటున్నట్లు పేర్కొంది. వాస్తవానికి ఆమె ప్రైవేటు టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రతినెలా రూ.20వేల శాలరీని పొందుతున్నట్లు బ్యాంకు స్టేట్మెంట్ల తనిఖీలో వెల్లడైంది. తన భర్తకు రూ.80వేల దాకా శాలరీ వస్తున్నందున, అందులో నుంచి ప్రతినెలా రూ.50వేలను భరణంగా ఇప్పించాలని కోర్టుకు ఆ మహిళ విన్నవించింది. వాస్తవానికి ఆమె భర్తకు ప్రతినెలా రూ.35వేల శాలరీయే వస్తోందని దర్యాప్తులో తేలింది. భర్త సంపాదించే ఆదాయం కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని భరణంగా కోరడాన్ని సూరత్ ఫ్యామిలీ కోర్టు తప్పుపట్టింది. పిటిషన్లో అవాస్తవ సమాచారాన్ని ప్రస్తావించినందుకు మహిళపై ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. సంతానం లేకపోయినప్పటికీ భర్తను ఇంత భారీ భరణాన్ని కోరుతూ మహిళ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం అన్యాయమని భర్త తరఫు న్యాయవాది శివానీ చావ్లా వాదన వినిపించారు.
ఆకలితో చనిపోయే అవకాశమే లేదు
భరణం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మహిళ ప్రవర్తనను, ఆరోపణలను సూరత్ ఫ్యామిలీ కోర్టు తప్పుపట్టింది. ఇద్దరూ చాలా ఏళ్లుగా ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారని, ఇంటి ఖర్చులన్నీ భర్తే భరిస్తున్నాడని న్యాయస్థానం గుర్తుచేసింది. భర్త ఆర్థిక సహకారం లేకుంటే ఆకలితో చనిపోయే స్థితిలో ఆ మహిళ లేదని వ్యాఖ్యానించింది. ఎందుకంటే ఆమె ప్రతినెలా రూ.20వేలు సంపాదించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని పేర్కొంది. ఆర్థికంగా తన కాళ్లపై తాను నిలబడే సామర్థ్యాన్ని భార్య కలిగిన ఉన్నప్పుడు, భర్త నుంచి భరణాన్ని డిమాండ్ చేయడం సరికాదని ఫ్యామిలీ కోర్టు పేర్కొంది. ఆవిధంగా డిమాండ్ చేయడం చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడమే అవుతుందని తెలిపింది. ప్రతినెలా రూ.50వేల భరణంతో పాటు కోర్టు కేసులకు తాను చేసిన ఖర్చులను చెల్లించమని కోరుతూ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. ఈ కేసులో భార్య ద్వంద్వ ప్రమాణాలను కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించి, ఆమె అన్ని అభ్యర్థనలను తోసిపుచ్చింది.