'ఇది అస్థిరత యుగం- కానీ సవాళ్లను అధిగమిస్తామనే నమ్మకం ఉంది'- కేంద్రమంత్రి జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ప్రపంచం ఘర్షణలు, టారిఫ్స్ అస్థిరతతో ఫ్లక్స్ యుగంలోకి వెళ్తోందన్న జైశంకర్- భారత్ సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటుందని ఆశాభావం- రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని చెప్పిన విదేశాంగ మంత్రి
Published : October 5, 2026 at 9:55 PM IST
Jaishankar On Global South : ప్రస్తుతం ప్రపంచ పరిణామాలు ఎంతో అనిశ్చితి, ఘర్షణలు, తీవ్ర అస్థిరతతో నిండి ఉన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రపంచం ఫ్లక్స్ యుగంలోకి (నిరంతర మార్పులు, తీవ్ర అస్థిరత) వెళ్తోందని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సంక్షోభాలతో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించడమే మన ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రపంచంలో రెండు ప్రధాన ఘర్షణలతో పాటు ఇతర ఉద్రిక్తతలు కూడా కొనసాగుతున్నాయని, టారిఫ్స్లో అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొందని చెప్పుకొచ్చారు. వీటితో పాటు మార్కెట్కు సంబంధించినవి కాని ఇతర అంశాల ప్రభావం కూడా పెరుగుతోందన్నారు. అయితే ఈ సవాళ్లను భారత్ సమర్థంగా ఎదుర్కొంటుందన్న నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు. న్యూదిల్లీలో 3 రోజుల పాటు జరిగిన 5వ కౌటిల్య ఎకనామిక్ కాన్క్లేవ్ ముగింపు కార్యక్రమంలో జైశంకర్ ఇలా మాట్లాడారు. 'రెసిలెన్స్ ఇన్ ఆన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్' అనే థీమ్తో ఈ సదస్సు నిర్వహించారు. ఇందులో సింగపూర్ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి జార్జ్ యోంగ్ బూన్ యో తో కలిసి జైశంకర్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ప్రపంచం తీవ్ర మార్పులకు (అస్థిరత) లోనవుతోంది. వివిధ దేశాల మధ్య ఘర్షణలు, ఉద్రిక్తతలు, సుంకాలలో వస్తున్న హెచ్చుతగ్గులు అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్ని అల్లకల్లోలంగా మారుస్తున్నాయి. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి పుట్టుకొస్తున్న సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడమే ప్రస్తుతం మన ముందున్న ప్రధాన కర్తవ్యం'
- ఎస్ జైశంకర్, భారత విదేశాంగ మంత్రి
ప్రస్తుత ప్రపంచ భౌగోళిక, రాజకీయ పరిస్థితులపై అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన జైశంకర్- ప్రస్తుత పరిస్థితులు తీవ్ర అస్థిరంగా, అనిశ్చితితో, అల్లకల్లోలంగా ఉన్నాయని వివరించారు. ఇవన్నీ ప్రపంచ దేశాలకు సవాళ్లను విసురుతున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్ని ఆయన తుపాన్ తరంగాలతో పోల్చారు. అలాంటి అస్థిర సమయం నడుస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. కొవిడ్ మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో భారత్ ఎన్నో సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్లిందని అదే బాటలో ఇప్పుడు కూడా బయటపడతామన్న నమ్మకం ఉందని జైశంకర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ ప్రస్తుత ఉద్రిక్తతలు, ఘర్షణల కారణంగా ఇంధనం, ఆహారం, ఎరువులు వంటి కీలక రంగాల్లో ఎదురయ్యే సమస్యల ప్రభావాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసి ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని దానికి అనుగుణంగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
గ్లోబల్ సౌత్ గళం వినిపించాల్సిందే
ప్రపంచ వేదికలపై గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల గళాన్ని, సమస్యల్ని భారత్ బలంగా వినిపిస్తోందని, ఆ దేశాలు కూడా అదే కోరుకుంటూ భారత్పైనే ఎంతో నమ్మకం ఉంచాయని జైశంకర్ వెల్లడించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఆహారం, ఇంధనం, ఎరువులు, ఇతర ఆర్థిక వనరులకు సంబంధించిన సమస్యలు సాధారణంగానే ఉన్నాయని చెప్పారు. భారత్ ప్రస్తావిస్తున్న అంశాలు కేవలం తమ ప్రయోజనాలకే పరిమితం కాలేదని, ఇది గ్లోబల్ సౌత్లోని అనేక దేశాల విస్తృత ప్రయోజనాల్ని కాపాడుతుందని జైశంకర్ వివరించారు. సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అలాగే తక్కువ, మధ్య ఆదాయం కలిగిన దేశాల్ని ఇలా గ్లోబల్ సౌత్ పేరుతో పిలుస్తుంటారు. భారత్ కూడా ఇదే కేటగిరీలో ఉంది.
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై భారత్ వైఖరి
ఇదే వేదికగా రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం సమస్య గురించి కూడా జైశంకర్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఈ సంక్షోభానికి కేవలం చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా మాత్రమే పరిష్కారం సాధ్యమవుతుందని భారత్ తన విధానాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. ఈ విషయంలో భారత్ కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా, యుద్ధం ముగింపు విషయంలో ఆ దేశాలతో నేరుగా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు ఆయన ఇదివరకే స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో నల్ల సముద్రం నుంచి గల్ఫ్ ప్రాంతం వరకు వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు జరగడం కూడా ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆయన హెచ్చరించారు. చివరగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణలో బహుపాక్షిక వ్యవస్థల (మల్టీలాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్) పాత్ర తగ్గిపోతోందని జైశంకర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా ఐక్యరాజ్యసమితి నిశ్చల స్థితిలో ఉండిపోయిందని, ఇందులో సంస్కరణలు జరగకుండా కొన్ని దేశాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకుంటున్నాయని మండిపడ్డారు.
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