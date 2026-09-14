మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ దౌత్య విజయం- దిల్లీ డిక్లరేషన్పై ఏకాభిప్రాయం సాధించాం : బ్రిక్స్ సదస్సుపై జైశంకర్
బ్రిక్స్ సమ్మిట్పై జైశంకర్ ప్రశంసలు- మోదీ నాయకత్వంలో విజయవంతంగా సదస్సు జరిగిందని వెల్లడి- ప్రపంచ దక్షిణ దేశాల గొంతుకను భారత్ బలంగా వినిపించిదని వ్యాఖ్య
Published : September 14, 2026 at 6:34 PM IST
Jaishankar On BRICS : ప్రపంచవ్యాప్తంగా భిన్నాభిప్రాయాలు, ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ, భారత్ వేదికగా జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సు దౌత్యపరంగా కీలక విజయాన్ని సాధించిందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ నిర్వహించిన ఈ సమావేశం విభేదాలతో ఉన్న దేశాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే కాకుండా, క్లిష్టమైన అంశాలపైనా ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించే సామర్థ్యాన్ని చాటిందని పేర్కొన్నారు. బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారీ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు హాజరవడం భారత్ దౌత్యపరమైన ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తోందని వివరించారు. నేతల మధ్య బహిరంగంగా, సౌకర్యవంతంగా చర్చలు జరిగే వాతావరణాన్ని భారత్ కల్పించిందని చెప్పారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రపంచం ప్రస్తుతం తీవ్ర రాజకీయ, భౌగోళిక ధ్రువీకరణలను ఎదుర్కొంటోందని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో యుద్ధాలు, ఘర్షణలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బ్రిక్స్ వేదికపై సభ్య దేశాలు కొన్ని కీలక అంశాల్లో ఒకే అభిప్రాయానికి రావడం ముఖ్యమైన పరిణామమన్నారు. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై శాంతి, భద్రత, సుస్థిరతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని బ్రిక్స్ దేశాలు స్పష్టం చేశాయని తెలిపారు. దీర్ఘకాలిక పరిష్కారం కోసం పరస్పర అవగాహన పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించాయని చెప్పారు. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం సజావుగా కొనసాగడం, సరఫరా వ్యవస్థలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకపోవడం, ఇంధన ప్రవాహం నిరంతరంగా ఉండటం వంటి అంశాలపైనా దృష్టి పెట్టినట్లు జైశంకర్ వెల్లడించారు. ఘర్షణ ప్రాంతాల్లో సామాన్య ప్రజలు, పౌర మౌలిక వసతుల రక్షణ కూడా కీలకమని బ్రిక్స్ స్పష్టం చేసిందన్నారు.
ఆర్థిక, అభివృద్ధి, సాంకేతికత లక్ష్యాలపై విస్తృత చర్చలు
బ్రిక్స్ సదస్సు చర్చలు కేవలం భౌగోళిక రాజకీయాలకే పరిమితం కాలేదని విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తెలిపారు. ఆర్థికాభివృద్ధి, సాంకేతికత, అభివృద్ధి లక్ష్యాలపై కూడా విస్తృతంగా చర్చించినట్లు చెప్పారు. ప్రపంచ దక్షిణ దేశాల ప్రయోజనాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం సదస్సులో ప్రధాన అంశంగా నిలిచిందన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల సమస్యలు, వాటి ఆర్థిక అవసరాలు, సాంకేతిక పురోగతిలో సమాన అవకాశాలు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు వివరించారు. సదస్సులో చర్చించిన సంస్కరణ, స్థితిస్థాపకత అంశాలు సభ్య దేశాలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలో కీలకంగా పనిచేశాయని అన్నారు. భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఉమ్మడి ప్రయోజనాల ఆధారంగా ముందుకు సాగేందుకు ఇవి దోహదపడ్డాయని తెలిపారు.
ఉగ్రవాదంపై స్పష్టమైన సందేశం
ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా బ్రిక్స్ దేశాలు మరోసారి గట్టి సందేశం ఇచ్చాయని జైశంకర్ తెలిపారు. ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా, ఏ కారణంతో జరిగినా ఆమోదయోగ్యం కాదని బ్రిక్స్ స్పష్టం చేసిందన్నారు. ప్రత్యేకంగా 2025 ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడిని దిల్లీ డిక్లరేషన్ తీవ్రంగా ఖండించిందని గుర్తుచేశారు. ఉగ్రవాదంపై జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అనుసరించాల్సిన అవసరాన్ని బ్రిక్స్ నేతలు నొక్కిచెప్పారని తెలిపారు. సరిహద్దులు దాటి జరిగే ఉగ్రవాదం సహా అన్ని రకాల ఉగ్ర కార్యకలాపాలను ఖండించినట్లు చెప్పారు. ఉగ్రవాద చర్యలకు పాల్పడిన వారితో పాటు వారికి సహకరించే, మద్దతు ఇచ్చే వ్యక్తులు, సంస్థలను బాధ్యులను చేయాల్సిన అవసరాన్ని కూడా డిక్లరేషన్ ప్రస్తావించిందన్నారు. ఉగ్రవాదంపై పోరులో ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు తావు ఉండకూడదని బ్రిక్స్ స్పష్టం చేసిందని పేర్కొన్నారు.
'చెప్పారు, కానీ సాధించాం'
బ్రిక్స్ సదస్సు విజయంపై జైశంకర్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ఈ స్థాయిలో ఏకాభిప్రాయ సాధన సాధ్యం కాదని పలువురు ముందే అభిప్రాయపడ్డారని, అయితే భారత్ ఆ సవాలును అధిగమించిందని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ సూచించిన సంభాషణ, దౌత్యం, అభివృద్ధి మార్గమే సదస్సు విజయానికి ప్రధాన ఆధారమని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచం అనేక విభజనలను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలోనూ దేశాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి, క్లిష్టమైన అంశాలపై చర్చించి ఉమ్మడి నిర్ణయాలకు తీసుకురావడం భారత్ దౌత్య సామర్థ్యాన్ని చాటిందన్నారు. 'చాలామంది ఇది జరగదని అన్నారని, కానీ జరిగింది. అది కూడా దిల్లీలోనే, ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో జరిగింది' అని జైశంకర్ వ్యాఖ్యానించారు.