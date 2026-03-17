పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ముగింపునకు చర్చలు, దౌత్యమే మార్గం: భారత్
ఈయూ మంత్రుల సమావేశంలో భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ప్రస్తావించారని చెప్పిన అధికార ప్రతినిధి- దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, ఎక్కడా కొరత లేదని కేంద్ర స్పష్టం
Published : March 17, 2026 at 6:16 PM IST
India on Middle East War : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభం ముగింపునకు చర్చలు, దౌత్య మార్గాల అవశ్యకతను భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ప్రస్తావించారని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ చెప్పారు. యూరోపియన్ యూనియన్ నేతల ఆహ్వానం మేరకు బ్రస్సెల్లో పర్యటించిన ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలిపారు. "మా విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్ బ్రస్సెల్స్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈయూ విదేశాంగ వ్యవహరాల కౌన్సిల్ సమావేశంలో పాల్గొనాల్సిందిగా ఈయూ ఉన్నత ప్రతినిధి, ఉపాధ్యక్షురాలు కాజా కల్లాస్ ఆయనను ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశంలో భారత్-ఈయూ సంబంధాలపై చర్చించడంతో పాటు ప్రపంచ సవాళ్లపై ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితిపై, ఇంధన భద్రతపై దాని ప్రభావాలతో సహా చర్చించారు. ఇందులో జైశంకర్తో పాటు యూరోపియన్ యూనియన్లోని ఇతర మంత్రులు, ఈయూలోని వివిధ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే సంక్షోభాన్ని త్వరగా ముగింపు పలకడానికి చర్చలు, దౌత్య మార్గాలను అనుసరించాల్సిన అవసరాన్ని మంత్రులు చర్చించారు." అని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైశ్వాల్ అన్నారు.
అటు భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా బ్రస్సెల్స్లో పర్యటించారు. బ్రస్సెల్స్లో పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించానంటూ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. "యూరోపియన్ యూనియన్ విదేశీ వ్యవహారాల మండలి సమావేశం, ఈయూ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షుడు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్లతో భేటీ, ఈయూ ఉపాధ్యక్షురాలు కాజా కల్లాస్తో చర్చలు జరిగాయి. ఈయూ ప్రతినిధులను కూడా కలుసుకుని పలువురితో విడివిడిగా ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపాము." అని పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఈయూ- భారత్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పంద సహా పది కీలక అంశాలపై చర్చించినట్లు జైశంకర్ తెలిపారు.
Concluded a productive visit to Brussels, meeting with the #EuropeanUnion Foreign Affairs Council, calling on Presidents of the @EUCouncil António Costa and @EU_Commission @vonderleyen, and holding talks with EU HRVP @kajakallas. Also met EU counterparts and held separate… pic.twitter.com/Ff0s5HdOoY— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 16, 2026
'ఇంధన కొరతపై వస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దు'
దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, ఎక్కడా కొరత లేదని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత్లో ఇంధన కొరత ఏర్పడవచ్చనే వార్తల నేపథ్యంలో ఈ మేరకు స్పష్టతనిచ్చారు. ఇంధన కొరతపై వస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని, పెట్రోల్ బంకుల వద్దకు వెళ్లి అధికంగా కొనుగోలు చేయడం వంటివి చేయవద్దని ఆమె కోరారు. సహజ వాయువు సరఫరాను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోందని సుజాత శర్మ తెలిపారు. వాణిజ్యపరమైన LPG సిలిండర్లను వాడుతున్న వినియోగదారులు PNG కనెక్షన్లకు మారడం శ్రేయస్కరమని, దీనివల్ల నిరంతరాయంగా గ్యాస్ సరఫరా పొందవచ్చని సూచించారు. గృహ వినియోగదారులకు LPG సరఫరాలో ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా చూసేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని, గత కొద్ది రోజులుగా దేశీయ గ్యాస్ ఉత్పత్తిని కూడా పెంచామని వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన దాదాపు 15వేల సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు వివరించారు.
"గ్యాస్ సిలిండర్లకు సంబంధించి గత కొన్ని రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 12,000 దాడులు జరిగాయి. దాదాపు 15,000 సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిన్న దిల్లీలో సుమారు 600 సిలిండర్లను సీజ్ చేశారు. గత కొన్ని రోజుల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్లో దాదాపు 450 తనిఖీలు జరిగాయి. ఇందులో 10 మందిని అరెస్టు చేశారు. జమ్మూకశ్మీర్లో 564 దాడులు నిర్వహించి, పలువురిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంతో పాటు అరెస్టు చేశారు. కేరళలో సుమారు 1,000 దాడులు నిర్వహించి, గృహ, వాణిజ్య అవసరాలకు వాడుతున్న అక్రమ సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు." అని పెట్రోలియం శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ తెలిపారు.