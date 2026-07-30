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'E20 పెట్రోల్ వాహనాలకు సురక్షితమే- ఇంజిన్ దెబ్బతినదు కానీ మైలేజ్ తగ్గొచ్చు!'- కేంద్రం కీలక ప్రకటన

E20 పెట్రోల్‌ వల్ల వెహికిల్ ఇంజిన్‌కు నష్టం లేదన్న కేంద్రం- 20 కోట్ల బైకులు, 3 కోట్ల కార్లలో సమస్యల్లేవని స్పష్టం- కొన్ని వాహనాలకు మైలేజ్ స్వల్పంగా తగ్గొచ్చని క్లారిటీ- వందేమాతరం బిల్లు ఆమోదం

Government Reply on E20 Fuel Safety
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 7:33 PM IST

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Government Reply On E20 Fuel Safety : E20 పెట్రోల్ (20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్) వల్ల వాహనాల ఇంజిన్లు త్వరగా దెబ్బతింటాయా? తుప్పు పట్టి వాహనాల ఆయుష్షు తగ్గుతుందా? ఇటీవలి కాలంలో ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాలో, వాహనదారుల్లో అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్‌సభ వేదికగా దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ20 ఇంధనం వల్ల ఇంజిన్ భాగాలు అరిగిపోవడం, తుప్పు పట్టడం లేదా వాహనం కాల పరిమితి తగ్గడం వంటి సమస్యలేవీ తలెత్తడం లేదని ప్రభుత్వం సమర్థించుకుంది. ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ కార్యక్రమం భారత్‌కు ఇంధన భద్రతను అందించడంతో పాటు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం నుంచి సామాన్య వినియోగదారుల్ని కాపాడుతుందని పేర్కొంది.

లోక్‌సభలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ సహాయ మంత్రి సురేశ్ గోపి లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. నీతి ఆయోగ్, వాహన తయారుదారులు, ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఆర్​ఏఐ), సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (ఎస్​ఐఏఎం), ప్రభుత్వ రంగ చమురు విక్రయ సంస్థలు (ఓఎంసీఎస్​), ఇతర సాంకేతిక సంస్థల సలహాలతో దశలవారీగా, శాస్త్రీయంగా ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లు అమలు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. విస్తృత ప్రయోగాలు, ఫీల్డ్ ట్రయల్స్‌లో E20 ఇంధనం వాహనాలకు పూర్తి సురక్షితమని నిరూపితమైందని సురేశ్​ గోపి వెల్లడించారు.

'ఇంజిన్ విఫలమైనట్లు ఆధారాల్లేవ్'
ఇప్పటికే దేశంలో 15 శాతం ఇథనాల్ కలిగిన E15+ పెట్రోల్ 3 సంవత్సరాలకుపైగా, 19-20 శాతం ఇథనాల్ కలిగిన E19-E20 ఇంధనం రెండున్నర సంవత్సరాలకుపైగా వినియోగంలో ఉందని ప్రభుత్వం గుర్తుచేసింది. ఈ కాలంలో 20 కోట్లకుపైగా ద్విచక్ర వాహనాలు, 3 కోట్లకుపైగా పెట్రోల్ కార్లు ఈ ఇంధనంతో నడిచినా, ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ కారణంగా ఇంజిన్ విఫలమైనట్లు ధ్రువీకరించిన ఆధారాల్లేవని తెలిపింది. ప్రభుత్వం ప్రకారం E20 ఇంధనం ఎక్కువ ఆక్టేన్ వాల్యూ, మెరుగైన పనితీరు, తక్కువ కాలుష్యం వంటి ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంది. దీంతో ఇంజిన్ మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఇంకా పబ్లిక్ సెక్టార్ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రైతుల వద్ద ఇథనాల్‌ను మంచి మద్దతు ధరకే కొనుగోలు చేస్తున్నాయని ప్రభుత్వం వివరించింది. E20 ఫ్యూయెల్ క్యాంపెయిన్ చమురు కంపెనీలకు లాభం కోసం కాకుండా ఇంధన భద్రత, ధరల్లో స్థిరత్వం, రైతుల సంక్షేమం, విదేశీ మారక నిల్వల ఆదా కోసం చేపట్టిన వ్యూహాత్మక చర్య అని తెలిపింది.

'ఇంధన ధరల్ని పరిమితంగానే పెంచాం'
భారతదేశం క్రూడ్​ ఆయిల్ దిగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడుతున్నందున ఆ భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు దేశీయంగా ఇథనాల్ మిశ్రమం వ్యూహాత్మకంగా కూడా కీలకం అని పేర్కొంది. మరోవైపు పశ్చిమాసియా సంక్షోభ సమయంలో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగినా, దేశీయంగా ఇంధన ధరలు పరిమిత స్థాయిలోనే పెరిగాయని కేంద్రం తెలిపింది. 2026 ఫిబ్రవరి నుంచి క్రూడ్ ధరలు 70-80 శాతం వరకు పెరిగినా దేశీయంగా 7-8 శాతం మాత్రమే పెంచినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర గరిష్ఠ స్థాయికి చేరినప్పుడు పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 125 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నా, దిల్లీలో వినియోగదారులకు రూ. 94.77 కే అందించినట్లు తెలిపింది.

మైలేజ్ 2-6 శాతం వరకు తగ్గొచ్చు: నితిన్ గడ్కరీ
ఇక E20 పెట్రోల్ వాడితే వాహనాల మైలేజ్ 2 నుంచి 6 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని కేంద్ర రహదారులు, రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ లోక్‌సభలో తెలిపారు. ఇది వాహనం, మోడల్‌ను బట్టి ఉంటుందన్నారు. అంతే కానీ ఈ ఇంధనం వల్ల ఇంజిన్ దెబ్బతినడం, పనితీరు తగ్గడం లేదా ఇతర సాంకేతిక లోపాలు వచ్చినట్లు ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ20 పెట్రోల్‌తో మరింత మెరుగైన యాక్సిలరేషన్, సాఫీ రైడ్ క్వాలిటీ సహా కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వందేమాతరం బిల్లు ఆమోదం
యాంటీ పేపర్‌ లీక్‌ బిల్లు ఆమోదం తర్వాత రోజు కూడా లోక్‌సభలో వాయిదాలపర్వం కొనసాగింది. గురువారం ఉదయం 11గంటలకు సభ సమావేశం కాగానే వివిధ అంశాలపై చర్చకు పట్టుబడుతూ విపక్ష సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. వెల్‌లోకి దూసుకెళ్లి పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని కొనసాగనివ్వాలని స్పీకర్‌ ఓంబిర్లా కోరినప్పటికీ విపక్ష సభ్యులు నినాదాలు ఆపలేదు. సభలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొనటంతో స్పీకర్‌ సభను మధ్యాహ్నం 2గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. ఆ తర్వాత తిరిగి సమావేశమైనా పరిస్థితిలో మార్పు లేకపోవటంతో మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు మళ్లీ వాయిదావేశారు. ఆ తర్వాత తిరిగి సమావేశమైన లోక్‌సభ జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం' అవమానాన్ని నివారించే బిల్లుపై స్వల్ప చర్చ తర్వాత ఆమోదించింది. అనంతరం లోక్‌సభ శుక్రవారానికి వాయిదాపడింది.

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