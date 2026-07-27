సోషల్ మీడియాలో మరో కొత్త పార్టీ- స్వచ్ఛమైన ఇంధన కోసం 'E20 జనతా పార్టీ'- డిమాండ్లు ఏంటంటే?
సోషల్ మీడియాలో పుట్టుకొచ్చిన మరో కొత్త క్యాంపెయిన్- ఎక్స్ వేదికగా 'E20 జనతా పార్టీ' ఏర్పాటు- స్వచ్ఛ ఇంధన కోసం కేంద్రానికి డిమాండ్లు
Published : July 27, 2026 at 9:07 AM IST
E20 Janata Party : నీట్ పేపర్ లీక్పై నిరసనలు చేపట్టి దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిన 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'లాగే సోషల్ మీడియాలో వ్యంగ్యంగా మరో పార్టీ ప్రారంభమైంది. దాని పేరు 'E20 జనతా పార్టీ'. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఈ20 ఇంధనంతో పాటు 100 శాతం స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్ అందుబాటులో ఉండాలనేది ఈ పార్టీ ప్రధాన డిమాండ్గా ఉంది. అలాగే ఈ20 పెట్రోల్ లేదా సాధారణ పెట్రోల్ను ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ ప్రజలకు ఉండాలని 'E20 జనతా పార్టీ' డిమాండ్ చేస్తోంది. కాగా, E20 జనతాపార్టీ 'ఎక్స్' అకౌంట్ 2024 మేలో క్రియేట్ చేశారు. ఇది మలేసియా కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఈ ఎక్స్ ఖాతా వెరిఫైడ్ హోదాను పొందింది. ఈ ఎక్స్ అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ను ఇప్పటివరకు మూడుసార్లు మార్చారు. దీని ఐడెంటిటీని పలుసార్లు అప్డేట్ చేశారు.
'E20 జనతా పార్టీ' డిమాండ్లు ఇవే?
'E20 జనతా పార్టీ' తమను తాము పౌరులు నడుపుతున్న వినియోగదారుల హక్కుల ఉద్యమంగా అభివర్ణించుకుంది. ఇంధన విధానంలో పారదర్శకత, కచ్చితమైన సమాచారం, వినియోగదారుల ఎంపికకు గౌరవం ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. సబ్సిడీలు, ఉచిత ఇంధనం, ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ విధానాలను నిలిపివేయాలని కోరుతోంది. తమ అవసరాలకు సరిపోయే పెట్రోల్ను ఎంచుకునే హక్కు వినియోగదారులకు ఉండాలని అంటోంది. ఇతర ఉత్పత్తుల విషయంలో ప్రజలకు ఎంపికలు ఉన్నట్లే తాము కొనుగోలు చేసే పెట్రోల్ రకాన్ని ఎంచుకునే హక్కు ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
🚨 STOP EXPERIMENTING ON OUR CARS! INDIA DEMANDS CHOICE OF FUEL!— E20 JANTA PARTY (@E20Party) July 26, 2026
Our vehicles are NOT test machines. We bought them with our hard-earned money after paying taxes years in advance.
We are a middle-class majority country, and fuel efficiency + vehicle performance directly impacts… pic.twitter.com/6wI0vquOCP
అలాగే 'E20 జనతా పార్టీ' తన ఎక్స్ పోస్ట్లో వాహనదారుల ఆందోళనలను ప్రస్తావించింది. ఈ20 పెట్రోల్ వల్ల వాహన మైలేజ్ తగ్గడం, ఇంజిన్ సమస్యలు తలెత్తడం, నిర్వహణ ఖర్చులు పెరగడం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అలాగే వెహికల్ ఇంజిన్లపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా అన్ని రకాల ఇంధనాలపై స్పష్టమైన లేబులింగ్ ఉండాలని, వివిధ ఇంధన మిశ్రమాల లాభనష్టాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ20 పెట్రోల్ వల్ల వాహనాల ఇంజిన్లు, మైలేజ్, కాలుష్యం, నిర్వహణ ఖర్చులపై ప్రభావం గురించి స్వతంత్ర పరిశోధన జరిపి ఆ నివేదికలను బహిరంగపర్చాలని కోరింది. 'E20 జనతా పార్టీ' కూడా ప్రజల మద్దతును కూడగట్టడానికి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)ని అనుసరిస్తోంది.
సీజేపీ తరహాలో ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు ప్లాన్
కాగా, ఈ ఏడాది మే 16 నాటి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కీలక పోస్ట్ చేశారు. 'బొద్దింకలన్నీ ఏకమైతే ఏమవుతుంది?' అని ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇప్పుడు అదే శైలిని 'E20 జనతా పార్టీ' కూడా అనుసరిస్తోంది. 'బైక్, కార్ యజమానులందరూ ఏకమైతే ఏమవుతుంది?' అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. సీజేపీ శైలిని అనుసరిస్తూ 'E20 జనతా పార్టీ' ప్రజల మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
"మా కార్లపై ప్రయోగాలు ఆపండి. ఇంధనాన్ని ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ కావాలని భారత్ డిమాండ్ చేస్తోంది. మా వాహనాలు ప్రయోగాత్మక యంత్రాలు కావు. పన్నులు చెల్లించి, మా కష్టార్జితంతో వాటిని కొన్నాము. భారత్ అత్యధికంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు అధికంగా ఉన్న దేశం. ఇంధన సామర్థ్యం, వాహన పనితీరు ప్రజల రోజువారీ జీవనంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. అలాంటప్పుడు వాహన మాన్యువల్ను అనుసరించకుండా ప్రజల వాహనాల ఇంజిన్లపై ఎందుకు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు?. వాహనతయారీదారు సిఫార్సు చేసిన ఇంధనాన్ని అందించాలి. సామాన్య పౌరుల వాహనాల్లో ఇంధన వాడకంపై బలవంతపు ప్రయోగాలు వద్దు. ప్రజలు విశ్వసించే ఇంధనాన్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వండి. " అని E20 జనతా పార్టీ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టింది.
సీజేపీలాగే విజయవంతం అవుతుందా?
ఈ ఏడాది మే 15న నకిలీ డిగ్రీలకు సంబంధించిన ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా యువతను బొద్దింకలు, పరాన్నజీవులతో పోల్చారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్. ఈ వ్యాఖ్యలు గంటల వ్యవధిలోనే వైరలయ్యాయి. మరుసటి రోజే సోషల్ మీడియాలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పుట్టుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ సీజేపీ దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని పట్టుపట్టింది. దీంతో కేంద్రం దిగివచ్చింది. సీజేపీ డిమాండ్లను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అలాగే తన పదవికి ప్రధాన్ సైతం రాజీనామా చేశారు. ఇప్పుడు సీజేపీలాగే 'E20 జనతా పార్టీ' కూడా ఏదైనా ఉద్యమం చేస్తుందా? అనేది చూడాలి.
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