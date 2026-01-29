ETV Bharat / bharat

భారత్​లో 9వేల కిలోమీటర్ల సైకిల్​ యాత్రకు సిద్ధమైన డచ్​ జంట- భారతీయ సంస్కృతిని తెలుసుకునేందుకే!

గుజరాత్​ నుంచి యాత్రను ప్రారంభించిన దంపతులు- అరేబియా తీరం వెంబడి తమిళనాడు దాకా- ప్రస్తుతం పోరుబందర్​లో పర్యటన- భారతీయులు విశాలహృదయులని ప్రశంస- ఇండియన్ ఫుడ్ టేస్ట్​నూ మరిచిపోలేమంటున్న జంట

Nederland Cyclist Couple India Tour
Nederland Cyclist Couple India Tour (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 5:40 PM IST

Nederland Cyclist Couple India Tour : భారతీయ సంస్కృతిని అధ్యయనం చేసేందుకు నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన ఓ జంట సాహస యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. అందులో భాగంగా ఇండియాలో మొత్తం 9 వేల కిలోమీటర్లు సైకిల్​పై సవారీ చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌ నుంచి ఇటీవల సైకిళ్లపై బయలుదేరిన క్లాస్, మారియెట్‌ అనే దంపతులు భారత దేశ పశ్చిమ తీరం వెంబడి వారి సైకిల్​ యాత్రను ప్రారంభించారు.

యాత్ర ద్వారా గుజరాత్​ నుంచి తిరువనంతపురం మీదుగా తమిళనాడు వరకు విభిన్న ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో భారతీయ ఆచారాలు, వ్యవహారాలు, ఆహారుపు అలవాట్లను పరిశీలించనున్నట్లు వారు తెలిపారు. కాగా ఇది వరకు వారి ప్రయాణంలో చూసిన అనుభవాలు, భారతీయ ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందన, వారిని ఆకర్షించిన ఆహార పదార్థాల గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

dutch cople cycling on road
సైక్లింగ్ చేస్తున్న డచ్​ జంట (ETV Bharat)

గుజరాత్​​ నుంచి మొదలై తమిళనాడు వరకు!
ఈ మేరకు, డచ్​ దంపతులు గుజరాత్​లోని అహ్మదాబాద్​ నుంచి వారి సైకిల్ యాత్రను మొదలు పెట్టగా, ఇంతవరకు ద్వారక, పోరుబందర్​ను సందర్శించారు. కాగా, ప్రస్తుతం జునాగఢ్​లో పర్యటిస్తున్నారు. ఇక అక్కడికి దగ్గర్లో ఉన్న సాసన్​ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆసియా పులులను వీక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు క్లాస్​ వివరించారు. కాగా, వీరి యాత్రలో భాగంగా ముందుగా డయ్యూకు చేరుకుని, అక్కడి నుంచి దక్షణ భారతదేశంలోని తమిళనాడు దాకా ఉన్న ప్రాంతాలను వీక్షించాలని ప్రణాళికను రూపొందించుకున్నట్లు వారు వెల్లడించారు.

మేమూ 7వేల మెట్లు ఎక్కాం!
ఈ జంట, ఇది వరకు గుజరాత్​లోని ద్వారకలో శ్రీ క్రిష్ణ దేవాలయాన్ని, మహాత్మ గాంధీ జన్మ ప్రదేశమైన కీర్తి మందిర్​ను దర్శించుకున్నట్లు తెలిపారు. 'ఈ గడ్డపై జన్మించిన గాంధీజీ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తిదాతగా నిలవడం నిజంగా అసాధారణమైన విషయం' అని క్లాస్ కొనియాడారు. అలాగే, అధిక సంఖ్యలో దేవాలయాలు గల గిర్నార్​ను​ చూసి, ముఖ్యంగా, అక్కడి ప్రజలు భగవంతునిపై నమ్మకంతో 10వేల మెట్లు ఎక్కుతుండటం చూసి తాము ఆశ్చర్యచపోయినట్లు తెలిపారు. ప్రజల మత విశ్వాసం గురించి తెలుసుకోవడానికి వారితో పాటు తాము కూడా 7వేల మెట్ల వరకు ఎక్కినట్లు ఆయన వివరించారు.

couple eating fafda and ghathiya
ఫప్దా, గఠియా తింటున్న డచ్ జంట (ETV Bharat)

వీటి రుచి మరిచిపోలేం
ఈ క్రమంలో వారు ఇది వరకు తిన్న ఇండియన్ ఫుడ్స్​ టేస్ట్​ గురించి వారి అభిప్రాయాల్ని పంచుకున్నారు. క్లాస్​, మారియెట్​ దంపతులు గిర్నార్​లో ఫేమస్ ఫుడ్​ అయిన ఫాప్దీ (పాపడ్ లాంటిది),​ గఠియా (శనగపిండితో చేసే చిరుతిండి) రుచిని ఆస్వాదించినట్లు తెలిపారు. క్లాస్​ గఠియా రుచికి ముగ్దుడయ్యాడయినట్లు తెలుపగా, స్థానికంగా ప్రత్యేకంగా క్యారెట్​, బొప్పాయితో తయారు చేసే సాంబార్​తో​ ఫప్దా రుచి మరిచిపోలేనిది అని మారియెట్​ అన్నారు. అయితే, భారతీయులు తమను చాలా ఆత్మీయంగా ఆదరిస్తున్నారన్నారు. వారు ఎక్కడికి వెళ్లినా, వారికి స్థానికులు చిరుతిళ్లు, టీ అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ మేరకు భారతీయులు విశాల హృదయులని, ఇటువంటి దేశంతో ప్రేమలో పడకుండా ఎవరూ ఉండలేరని క్లాస్‌ ప్రశంసించారు.

dutch cople cycling on road
సైక్లింగ్ చేస్తున్న డచ్​ జంట (ETV Bharat)

కాలుష్యాన్ని కట్టడి చేస్తే!
అయితే, క్లాస్​ గతంలోనూ ఇండియాను సందర్శించినట్లు వెల్లడించారు. అప్పటికీ, నేటికి గల వాతావరణ మార్పులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన మాట్లాడుతూ, "నేను 1986లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కేవలం సైకిళ్లు, రిక్షాలు మాత్రమే రోడ్లపై తిరిగేవి. కానీ ప్రస్తుతం విపరీతంగా వాహనాలు పెరిగాయి. అధిక సంఖ్యలో కార్లు, బైక్​లు, బస్సులు రహదారులపై నిరంతరం సంచరిస్తూ, వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి కాలుష్యంపై దృష్టి సారిస్తే, కాలుష్యాన్ని అరికట్టవచ్చు. ఈ అందమైన నగరాల్లో ప్లాస్టిక్​, గాలి కాలుష్యం పెరగడం కాస్త ఆందోళన కలిగిస్తోంది" అని అన్నారు.

