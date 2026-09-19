DUSU ఎన్నికల్లో ABVP హవా- అధ్యక్ష, కార్యదర్శి పోస్టులు కైవసం
ABVPకి అధ్యక్ష, కార్యదర్శి, జాయింట్ సెక్రటరీ పోస్టులు- ఉపాధ్యక్షుడిగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి దీపాంశు షోకీన్
Published : September 19, 2026 at 4:39 PM IST
DUSU Poll Results : దిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ (DUSU) ఎన్నికల్లో ABVP తన పట్టు నిలబెట్టుకుంది. నాలుగు కీలక పోస్టుల్లో మూడింటిని గెలుచుకుంది. అధ్యక్ష, కార్యదర్శి, జాయింట్ సెక్రటరీ స్థానాలను ABVP అభ్యర్థులు దక్కించుకున్నారు. మరోవైపు ఉపాధ్యక్ష పదవిని స్వతంత్ర అభ్యర్థి దీపాంశు షోకీన్ గెలుచుకున్నారు.
అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసిన ABVP అభ్యర్థి యశ్ దబాస్ విజయం సాధించారు. ఆయనకు 24,576 ఓట్లు వచ్చాయి. NSUI అభ్యర్థి విజయ్ శంకర్ మీనాకు 22,523 ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీంతో యశ్ దబాస్ 2,053 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. ఉపాధ్యక్ష పదవిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి దీపాంశు షోకీన్ విజయం సాధించారు. కార్యదర్శి పోస్టులోనూ ABVP అభ్యర్థి స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో గెలిచారు.