'ఎండలున్నాయ్ జాగ్రత్త- ఎక్కడికెళ్లినా నీళ్లు వెంట తీసుకెళ్లండి'- ప్రజలకు మోదీ మరోసారి సూచనలు
ప్రధాని మోదీ 'మనసులో మాట' 134వ ఎపిసోడ్- ఇటీవల ఝార్ఖండ్లో అథ్లెటిక్స్ గురించి ప్రస్తావించిన మోదీ- మన్కీ బాత్లో గుర్వీందర్, అనిమేష్తో మాట్లాడిన ప్రధాని
Published : May 31, 2026 at 12:44 PM IST
PM Modi Mann Ki Baat Talks : మన్కీ బాత్ 134వ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు. ఎండల దృష్ట్యా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పలు సూచనలు చేశారు. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తాగునీరు వెంట ఉంచుకోవాలని మరోసారి సూచించారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎండల నుంచి ఉపశమనం కోసం తాగే పానీయాల గురించి ప్రధాని ప్రస్తావించారు. మజ్జిగ, షర్బత్, తదితర పానీయాలను తాగాలని ప్రజలకు సూచించారు.
ఆ తర్వాత కేరళ ఆలువా ప్రాంతంలో స్విమ్మింగ్ క్లబ్ సేవలను మోదీ ప్రశంసించారు. 15 వేల మంది ఔత్సాహికులకు క్లబ్ నిర్వహకులు ఉచితంగా ఈత నేర్పించారని తెలిపారు. ఇటీవల ఝార్ఖండ్లో అథ్లెటిక్స్ గురించి ప్రస్తావించిన మోదీ నాలుగు విభాగాల్లో క్రీడాకారులు రికార్డులు సృష్టించారని అన్నారు. వంద మీటర్ల పరుగులో గుర్వీందర్, అనిమేష్ రికార్డులు సృష్టించారని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా గుర్వీదర్, అనిమేష్ పరుగు పందెంలో తమ అనుభవాలను ప్రధాని మోదీతో పంచుకున్నారు.
During the 134th episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " few days ago i got a chance to visit the netherlands in europe, where i participated in several meetings... at a special event there, ancient copper plates from the chola period were handed over to bharat. the pm of the… pic.twitter.com/PZbN6mLJVf— ANI (@ANI) May 31, 2026