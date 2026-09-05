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డబ్బులేక ట్యూషన్లు చెప్పి బీటెక్ పూర్తి- సొంతంగా నూనె తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు- పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న యువకుడు!

ఆర్థిక కష్టాలను దాటి చదువుకున్న దుర్గాశంకర్- ట్యూషన్లు చెప్పడం, కోచింగ్ సెంటర్ల బోధనతో ఉన్నత విద్య పూర్తి- ఇప్పుడు ఏకంగా ఆవనూనె తయారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేసిన యువకుడు

Young Entrepreneur Durga Shankar
చమురు యూనిట్ వద్ద దుర్గాశంకర్ నాయక్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 5:19 PM IST

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Odisha Entrepreneur Success Story : జీవితంలో కష్టపడి పనిచేసేవారికి కాస్త ఆలస్యమైనాగానీ కచ్చితంగా విజయం వరిస్తుందని అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు ఒడిశాకు చెందిన 32 ఏళ్ల యువకుడు దుర్గాశంకర్ నాయక్‌. ఒకప్పుడు తన చదువు, వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం ట్యూషన్లు చెప్పిన ఆ కుర్రాడు, నేడు రూ. కోటి విలువైన ఆవనూనె తయారీ యూనిట్‌ను నడుపుతున్నాడు. ఈ యూనిట్‌ ద్వారా ఐదుగురు స్థానిక యువకులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో దుర్గాశంకర్ విజయగాథపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

ట్యూషన్లు చెప్పి చదువు పూర్తి
దుర్గాశంకర్ స్వస్థలం కేంద్రపరా జిల్లాలోని బబార్ అనే మారుమూల గ్రామం. ఆయన తండ్రి పేరు నిమాయి చరణ్ నాయక్. వీరిది దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం. అయితే దుర్గాశంకర్ చదువులో కాస్త చురుగ్గా ఉండేవాడు. కేంద్రపరా అటానమస్ కాలేజీలో ఫిజిక్స్ ఆనర్స్‌తో బీఎస్సీ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఎంఎస్సీలో చేరినప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా చదువును మధ్యలోనే ఆపేశాడు. అయితే ఆ ఆర్థిక ఇబ్బందులు దుర్గాశంకర్ విద్యా ప్రయాణాన్ని ఆపలేకపోయాయి. డబ్బు కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు దుర్గాశంకర్ ట్యూషన్లు చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ట్యూషన్లు చెబితే వచ్చిన డబ్బుతో భువనేశ్వర్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో బీటెక్ పూర్తి చేశాడు.

యువతకు ఉపాధి కల్పన
వ్యాపారంలో రాణించి మరికొంత మందికి ఉపాధి కల్పించాలని 2015- 2022 మధ్య కాలంలో దుర్గాశంకర్ కేంద్రపరా పట్టణంలోని విద్యార్థులకు ఫిజిక్స్ బోధించాడు. ఆ సంవత్సరాల్లో ప్రైవేట్ ట్యూషన్లు, కోచింగ్ తరగతులు ఆయన ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారాయి. కానీ దుర్గాశంకర్ కేవలం బోధనకే పరిమితం కావాలని అనుకోలేదు. తమ ప్రాంతంలోని యువతకు ఉపాధి కల్పించే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆశపడ్డాడు. మూడేళ్ల క్రితం రాజ్‌నగర్‌లో ఒక చిన్న ప్రయోగాత్మక ఆవనూనె యూనిట్‌తో తన వ్యాపార ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ ప్రారంభ ప్రయత్నం ఆవనూనె తీసే విధానం, నాణ్యత, మార్కెటింగ్ సవాళ్లను అర్థం చేసుకోవడంలో దుర్గాశంకర్‌కు ఉపయోగపడింది. ఆరు నెలల క్రితం ఆయన తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించి విజయానగర్-బడిహా రోడ్డుపై రూ.కోటి వ్యయంతో ఒక ఆవనూనె తయారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేశాడు.

తాను జీవితంలో పడ్డ కష్టాలు, వ్యాపారంలో ఎదుగుదలను ఈటీవీ భారత్‌కు వివరించాడు దుర్గాశంకర్. తన చదువు కోసం ఖర్చు పెట్టేంత స్తోమత తన కుటుంబానికి ఉండేది కాదని చెప్పాడు. చాలా ఏళ్లు ఇళ్లలో, కోచింగ్ సెంటర్లలో బోధిస్తూ తన సొంత సంపాదనతోనే చదువు పూర్తి చేశానని స్పష్టం చేశాడు. ఆ సమయంలో నెలకు రూ. 4,000-రూ. 5,000 ఆదా చేయడం తనకు చాలా సంతోషాన్నిచ్చేదన్నాడు. 'అయితే వ్యాపారం చేయాలని ఆ తర్వాత నిర్ణయించుకున్నాను. ఆవనూనె తయారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందు ఆవనూనెను ఎలా తీయాలి? దాని నాణ్యతను ఎలా కాపాడాలి? దానిని ఎలా విక్రయించాలి? అనే అంశాలపై అధ్యయనం చేశాను. ఇప్పుడు వినియోగదారులకు స్వచ్ఛమైన ఆవనూనెను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం' అని దుర్గాశంకర్ పేర్కొన్నారు.

'వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకుంటున్నాను'
'ఈ ప్లాంట్, యంత్రాల కోసం రూ. 90 లక్షలు- రూ. 95 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్లాన్ చేసినప్పుడు నా వద్ద చాలా తక్కువ పెట్టుబడి ఉంది. కానీ రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాను. యంత్రాలు, డీజిల్ జనరేటర్ కోసం సుమారు రూ. 26 లక్షల ఆర్థిక సహాయం బ్యాంకు ద్వారా సమకూరింది. మిగిలిన ఖర్చును సొంత వనరుల నుంచే భరించాను. ప్రధాన మంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం (PMEGP) కింద రూ. 30 లక్షలు- రూ. 35 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. కానీ ఆ సహాయం నాకు ఇంకా అందలేదు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకుంటున్నాను. అందుకే ప్రస్తుతం వస్తున్న ఆదాయాన్ని తిరిగి వ్యాపారంలోనే పెట్టుబడిగా పెడుతున్నాను. ఈ యూనిట్‌లో రెండు ఎక్స్‌పెల్లర్లు (నూనె తీసే యంత్రాలు) ఉన్నాయి. వీటిలో ఆవగింజలు రెండు దశల్లో నలిగి నూనెగా మారుతాయి. తీసిన నూనె పైపుల ద్వారా వడపోత వ్యవస్థకు చేరి, ఆపై నిల్వ ట్యాంకులకు వెళ్తుంది' అని యువ వ్యాపారవేత్త దుర్గాశంకర్ పేర్కొన్నారు.

యూనిట్​కు బిశ్వాస్ పేరు పెట్టేందుకు కారణం
30 కిలోల ఆవాల నుంచి సుమారు 9.8- 10 లీటర్ల నూనెను తీయవచ్చని దుర్గాశంకర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ నూనె ధర లీటరుకు సుమారు రూ.280గా ఉందన్నారు. అయితే ఆవాల ధరలను బట్టి ఈ రేటు ప్రతి 10-15 రోజులకు మారవచ్చని వెల్లడించారు. తమ సంస్థ నెలకు 4,000- 5,000 లీటర్ల నూనెను విక్రయిస్తుందని వివరించారు. నెలవారీ అమ్మకాలను 50,000 లీటర్లకు పెంచడం, ఉద్యోగుల సంఖ్యను 5 నుంచి 50-100కు విస్తరించడం తన దీర్ఘకాలిక లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. 'మా ఆవనూనెకు ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన స్పందన వస్తోంది. నేటి వినియోగదారులు మంచి నాణ్యత గల, ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులను కోరుకుంటున్నారు. వారిలో చాలా మందికి ధర మాత్రమే ఏకైక పరిగణన కాదు. ఈ యూనిట్‌కు ఏ పేరు పెట్టాలని నేను నా భార్యను అడిగాను. అందుకు ఆమె బిస్వాస్ (అంటే నమ్మకం) అని పెట్టమని సలహా ఇచ్చింది. అందుకే మా కంపెనీకి మేము 'బిస్వాస్ ఎంటర్‌ప్రైజ్' అని పేరు పెట్టాం' అని దుర్గాశంకర్ స్పష్టం చేశారు.

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