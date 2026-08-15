స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి గుర్తుగా భవానీ పాఠక్ కాళీ ఆలయం- వందేమాతరం నినాదంతోనే నిత్యం పూజలు, హారతి!
దుర్గాపుర్లోని భవానీ పాఠక్ కాళీ ఆలయంలో నేటికీ వందేమాతరం మంత్రంతో పూజలు- బ్రిటిష్ కాలంలో ఉద్యమకారులు ఈ ప్రాంతంలోనే రహస్యంగా సమావేశమయ్యేవారని ప్రచారం- భారత మాత రూపంలో కాళీ మాత ఆరాధన
Published : August 15, 2026 at 7:58 PM IST
Durgapur Kali Temple Freedom Fighters : సాధారణంగా ఆలయాల్లో దేవతామూర్తులకు వేద మంత్రాలతో, స్తోత్రాలతో పూజలు నిర్వహిస్తారు. కానీ బంగాల్ దుర్గాపూర్లోని భవానీ పాఠక్ కాళీ ఆలయం మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. ఇక్కడ కాళీ దేవి పీఠం కింద వందేమాతరం, జై భారత్ మాతా కీ జై అనే అక్షరాలు చెక్కి ఉంటాయి. ఇంకా ఆ ఆలయంలో నిత్యం ఉదయం పూజ, సాయంత్రం హారతి వందేమాతరం నినాదంతోనే ప్రారంభమవుతాయి. అవే మంత్రాలు, స్తోత్రాలుగా పఠిస్తారు. అంబుజా టౌన్షిప్లోని నడిబొడ్డున పురాతన మర్రి, రావి, మామిడి చెట్ల నీడలో ఉన్న ఈ ఆలయం దేశభక్తికి నిలువుటద్దంలా నిలుస్తోంది. ఆలయ గోడలపైనా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, రిషి బంకిమ్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ్ వంటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల చిత్రపటాలు దర్శనమిస్తాయి. బయట దేవి చౌధురాణి- భవానీ పాఠక్ భారతమాత ఆశ్రమం అని రాసి ఉంటుంది. ఇక్కడ అమ్మవారిని సాక్షాత్తూ భారతమాత రూపంలో కొలుస్తారు. ఇదే అసలైన ప్రత్యేకత.
బ్రిటన్ పాలనలో ఉద్యమకారుల రహస్య ప్రాంతం
ఈ ఆలయం ఏర్పడిన నాటి నుంచి దీనికి సంబంధించి లిఖిత పూర్వకంగా ఆధారాలు లేనప్పటికీ, స్థానిక చరిత్ర కథనాల ప్రకారం ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతం దట్టమైన అడవితో కూడి ఉండేది. బ్రిటిష్ పోలీసుల నిఘా నుంచి తప్పించుకోవడానికి అసన్సోల్, రాణిగంజ్, దుర్గాపూర్, కంక్సా ప్రాంతాలకు చెందిన సాయుధ విప్లవకారులు ఈ అడవిలోని కాళీ ఆలయం వద్ద సమావేశమయ్యేవారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి లేదా బ్రిటిష్ దళాలపై దాడికి వెళ్లే ముందు విప్లవకారులు దేశానికి బ్రిటిష్ పాలన నుంచి విముక్తి కల్పించడానికి చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై చర్చించేవారని తెలుస్తోంది.
ఇక్కడ స్వాతంత్య్ర పోరాట చర్చలు జరిగేవని, కాళీ దేవిని వందేమాతరం మంత్రంతో పూజించి, అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందేవారని స్థానిక సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు, రచయిత సుశీల్ కుమార్ భట్టాచార్య వివరించారు. కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లామ్, ఆయన గురువు నిబారన్ ఘటక్, కుల్దిహా అడవిలో అమరుడైన సుకుమార్ బెనర్జీ వంటి ప్రముఖ ఉద్యమకారులు ఈ ప్రాంతంలో చురుగ్గా పనిచేసినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.
ఆ దట్టమైన అడవే సజీవ సాక్ష్యాలుగా
ఈ ఆలయం వెనుక ఒక పెద్ద సరస్సు, భారీగా విస్తరించిన మర్రి, రావి చెట్లు, సాల్, మామిడి, సీసో చెట్లు ఉన్నాయి. ఈ పురాతనే వృక్షాలే ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతం ఎంత పెద్ద అడవిగా ఉండేదో చెప్పడానికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రముఖ సాహితీ వేత్త రంజిత్ గుహా కూడా దుర్గాపూర్ ఒకప్పుడు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉండేదని పేర్కొన్నారు. ఒకప్పటి ఈ ఆలయ అర్చకుడు (Late) నందలాల్ ఛటోపాధ్యాయ కుమార్తె మిథు ఛటోపాధ్యాయ మాట్లాడుతూ- 'నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. ఇక్కడ అమ్మవారిని వందేమాతరం జపంతోనే పూజిస్తారు. విప్లవకారులు దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం వ్యూహాలు రచించడానికి ఈ ఆలయంలోనే సమావేశమయ్యేవారని మా నాన్న చెప్పేవారు.' అని గుర్తు చేసుకున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దేశభక్తి, నూతన ఉత్తేజం!
దేవి చౌధురాణి, భవానీ పాఠక్ వంటి చారిత్రక వ్యక్తులతో ఈ ఆలయానికి సంబంధంపై అధికారిక రికార్డులు లేకపోయినప్పటికీ, ఆలయంలోకి అడుగుపెట్టగానే వినిపించే వందేమాతరం నినాదం ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దేశభక్తిని, నూతనోత్తేజాన్ని నింపుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అంబుజా టౌన్ షిప్కు చెందిన పృథ్వీశ్ హోర్ కూడా దీనిపై స్పందించారు. ఈ ఆలయం మిగతా వాటితో పోలిస్తే చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఇక్కడ కాళీ మాతను భారత మాత రూపంలో ఆరాధించడం, పూజ సమయంలో 'వందే మాతరం' నినాదం వినిపించడం ప్రజల్లో దేశభక్తి భావనను కలిగిస్తుందని అన్నారు. చారిత్రక ఆధారాలు సరిగ్గా లేకపోయినా, తరతరాలుగా వస్తున్న స్థానిక కథనాలు, కొనసాగుతున్న సంప్రదాయాలు ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి. ఒకప్పుడు దట్టమైన అడవిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో వందేమాతరంతో కాళీమాతను భారతమాతగా ఆరాధించే ఆలయం మాత్రం దుర్గాపూర్లో స్వాతంత్య్ర పోరాట జ్ఞాపకాలకు ప్రత్యేక ప్రతీకగా నిలిచింది.
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