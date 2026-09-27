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కేక్ కటింగ్ వివాదం- బర్త్‌డే బాయ్‌ని వాహనంతో ఢీకొట్టి హత్య!

దుర్గ్‌లో పుట్టినరోజు వేడుకల్లో విషాదం- కేక్‌ కటింగ్‌ విషయంలో తలెత్తిన వివాదం- పికప్‌ వాహనంతో ఢీకొట్టి హత్య చేసినట్లు సమాచారం- తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రికి తరలించగా మృతి

Durg Birthday Party Dispute
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 10:17 AM IST

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Durg Birthday Party Dispute : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దుర్గ్ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. పుట్టినరోజు వేడుకల్లో జరిగిన స్వల్ప వివాదం ఓ యువకుడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. కేక్ కటింగ్ విషయంలో తలెత్తిన గొడవతో కక్ష పెంచుకున్న ఓ వ్యక్తి , బర్త్​డే బాయ్​ను పికప్‌ వాహనంతో ఢీకొట్టి హత్య చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ యువకుడిని ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బర్త్‌డే నాడే యువకుడు శవంగా మారడంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దుర్గ్‌ నగరంలోని కురుద్‌ వార్డుకి చెందిన వ్యక్తి 21 ఏళ్ల అంకిత్‌ సింగ్‌. సెప్టెంబర్ 26న (శనివారం) పుట్టినరోజు కావడంతో అంకిత్, తన స్నేహితులతో కలిసి సుందర్‌ విహార్‌ ఫేజ్‌-2లోని దుర్గా పండల్‌ గార్డెన్‌లో వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాడు. స్నేహితుల సమక్షంలో కేక్‌ కట్‌ చేసి వేడుక చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అక్కడే ఉన్న సమయంలో అంకిత్​కు పరిచయస్థుడైన గోపి సర్దార్​ అక్కడికి వచ్చాడు. మరోసారి కేక్‌ కట్‌ చేయాలంటూ గోపీ సర్దార్‌ అంకిత్‌ను కొంత దూరం తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఇద్దరి మధ్య ఏదో విషయంపై మాటామాటా పెరిగినట్లు సమాచారం. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారడంతో అంకిత్‌ స్నేహితులు జోక్యం చేసుకుని ఇద్దరికీ సర్దిచెప్పడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది. ఆ తర్వాత అంకిత్‌ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అయితే అప్పటికే మొదలైన వివాదం అంతటితో ముగియలేదని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే
వివాదం జరిగిన కొద్దిసేపటి తర్వాత అంకిత్​ను బొలెరో పికప్​ వాహనం ఒకటి వెంబడించినట్లు సమాచారం. అంకిత్​ను వాహనం బలంగా ఢీకొట్టడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన అంకిత్‌ అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. అతడి స్నేహితులు వెంటనే స్పందించి చందూలాల్‌ చంద్రాకర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతున్న యువకుడు కొద్దిసేపటికే ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.

ఘటనపై పోలీసుల దర్యాప్తు
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. వివాదానికి అసలు కారణమేంటి? ఘటన సమయంలో అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు? పికప్‌ వాహనాన్ని ఎవరు నడిపారు? అంకిత్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఢీకొట్టారా? అనే అంశాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల వివరాలు, ఇతర ఆధారాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నాడు.

దుర్గ్‌ నగర ఏఎస్పీ శుభ్‌రాజ్‌ అగర్వాల్‌ మాట్లాడుత, మైదానంలో కొందరు యువకులు కూర్చున్న సమయంలో రెండు వర్గాల మధ్య ఏదో విషయంపై వివాదం జరిగినట్లు తెలిపారు. అదే సమయంలో పికప్‌ వాహనం కింద పడి యువకుడు మృతి చెందినట్లు చెప్పారు. ఘటనలో ఎవరి ప్రమేయం బయటపడినా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అయితే వివాదం తర్వాత అంకిత్​ను గోపీ సర్దార్​ బొలెరో పికప్​ వాహనంతో వెంబడించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా కిందపడిపోయిన అంకిత్‌పై వాహనాన్ని నడిపినట్లు కూడా సమాచారం. అంకిత్‌ను వాహనంతో బలంగా ఢీకొట్టడంతో అతడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని చెప్పారు. అయితే ఈ ఆరోపణలపై పోలీసుల దర్యాప్తు పూర్తయితేనే పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

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TAGGED:

BIRTHDAY PARTY DISPUTE
CHHATTISGARH CAKE CUTTING DISPUTE
DURG BIRTHDAY MURDER CASE
DURG BIRTHDAY PARTY DISPUTE

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