కోచింగ్ లేకుండానే ప్రిపరేషన్- సివిల్స్​లో 40వ ర్యాంక్ సాధించిన సుదీపా

యూపీఎస్​సీ ఫలితాల్లో 40వ ర్యాంక్ సాధించిన సుదీపా- కోచింగ్ లేకుండానే ప్రిపేర్​ అయ్యే విజయాన్ని సాధించిన ఝార్ఖండ్ యువతి

Civil Ranker Sudipa Dutta Story
Civil Ranker Sudipa Dutta Story (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 11:00 AM IST

Civil Ranker Sudipa Dutta Story : కష్టపడితే ఏదైనా సాధించవచ్చు. సాధించాలన్న పట్టుదల, తపన, ఏకాగ్రత కోల్పుకుండా ఉంటే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఇదే విషయాన్ని నిరూపించారు ఝార్ఖండ్​కు చెందిన సుదీపా దత్తా. ఎలాంటి కోచింగ్ లేకుండా ఏకంగా సివిల్స్​లో 40వ ర్యాంక్​ను సాధించారు. మూడో ప్రయత్నంలో ఆమె ఈ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

కోచింగ్ లేకుండానే ప్రిపేర్
ఝార్ఖండ్ ఉపరాజధాని దుమకాకు చెందిన సుదీపా దత్తా విజయకథ ఎంతో ప్రేరణాత్మకమైనది. ఎలాంటి పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్ల సహాయం లేకుండానే ఇంటి వద్ద నుంచే ఆమె యూపీఎస్​సీకి సిద్ధమయ్యారు. మొదటి ప్రయత్నంలో పూర్తిస్థాయి సన్నద్ధత లేకపోవడం వల్ల ప్రిలిమ్స్​ కూడా క్లియర్ చేయలేదు. 2023లో రెండోసారి ప్రయత్నం చేశారు. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్​తో పాటు మెయిన్స్​ కూడా క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ వరకు చేరారు. కానీ తుది ఎంపికలో చోటు దక్కలేదు. ఇక మూడో ప్రయత్నంగా 2025లో పరీక్షలు రాయగా ఈసారి విజయాన్ని సాధించారు. ఏకంగా ఆమె 41వ ర్యాంక్​ను సాధించారు. కాగా, ఇటీవల జేపీఎస్​స్​సీ నిర్వహించిన చైల్డ్ డెవలప్​మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ (సీడీపీఓ) పరీక్షను కూడా సుదీపా క్లియర్ చేశారు. అందులో 24వ ర్యాంక్​ను సాధించారు.

Civil Ranker Sudipa Dutta Story
సుదీపా కుటుంబ సభ్యులు (ETV Bharat)

విద్యా నేపథ్యం
సుదీపా తండ్రి సచ్చిదానంద్ దత్తా పోస్టాఫీస్‌లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తల్లి పాంపా దత్తా గృహిణి. సుదీపాకు ఒక సోదరి, సోదరుడు ఉన్నారు. సుదీపా బాంకాలోని సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూలో 10వ తరగతి చదివారు. దుమకాలోని సిదో కాన్హు కాలేజీలో ఇంటర్, ఆ తర్వాత ఆదిత్య నారాయణ మహావిద్యాలయంలో పొలిటికల్ సైన్స్​లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

దుమకాలోనే యూపీఎస్​సీకి సిద్ధమైనట్లు సుదీపా ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు. ఆన్​లైన్​తో పాటు దుమకాలోని ప్రభుత్వ గ్రంథాలయానికి వెళ్లి చదువుకునేవారని చెప్పారు. రోజూ 10 గంటలకు పైగా చదివి ఈ విజయాన్ని సాధించినట్లు పేర్కొన్నారు. దేశానికి సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతోనే సివిల్ సర్వీసెస్‌ను ఎంపిక చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.

Civil Ranker Sudipa Dutta Story
సివిల్స్​లో 40వ ర్యాంక్ సాధించిన సుదీపా దత్తా (ETV Bharat)

విద్యార్థులకు సందేశం
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు సుదీపా ఒక సందేశం ఇచ్చారు. పట్టుదలతో చదువుకుంటే తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చని చెప్పారు. కష్టానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదని, నిరంతర శ్రమే విజయానికి దారి చూపుతుందని అన్నారు. సుదీపా దత్తా విజయగాథ ఝార్ఖండ్ యువతకు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండి కోచింగ్ తీసుకోలేని విద్యార్థులకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

