రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం- పక్షి జాతులకు ప్రాణ సంకటం- భారత్కు తగ్గిపోయిన పక్షుల వలసలు
యుద్ధాలతో పెరిగిపోతున్న వాయు కాలుష్యం- నాడు 9 పక్షి జాతుల వలస- నేడు 4 పక్షి జాతులే
Published : December 18, 2025 at 7:04 PM IST
Russia Ukraine War Vs Birds Migration: ఏటా చలికాలంలో రష్యాలోని సైబీరియా నుంచి, ఉక్రెయిన్ సహా తూర్పు ఐరోపా దేశాల నుంచి చాలా పక్షిజాతులు భారత్కు వలస వస్తుంటాయి. కానీ ఈసారి వాటి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం గత నాలుగేళ్లుగా జరుగుతున్న రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ యుద్ధం సైనికులు, ప్రజల ప్రాణాలతో పాటు పక్షిజాతులనూ బలిగొంటోందని వారు చెబుతున్నారు. మందుగుండు, బాంబులు, క్షిపణులు, డ్రోన్లు పేలిన తర్వాత గాలిలో కలిసే విషపూరిత పదార్థాలు, వాయువులు పక్షులను చంపుతున్నాయి. ఇందువల్లే గత నాలుగేళ్లలో సైబీరియా, ఉక్రెయిన్ నుంచి భారత్కు వచ్చే వలస పక్షుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది.
అసన్ చిత్తడి నేలలకు తగ్గిన వలసలు
సైబీరియా నుంచి భారత్కు ఏటా చలికాలంలో తెల్ల కొంగలు, నల్ల కొంగలు, ఫ్లెమింగోలు, సీ గుల్స్, తలపై జుట్టు కలిగిన రఫ్ పక్షులు వస్తుంటాయి. ఉక్రెయిన్ సహా తూర్పు ఐరోపా దేశాల నుంచి రోజీ స్టార్లింగ్స్, తలపై నలుపు చారలు కలిగిన బాతు జాతి పక్షులు, రడ్డీ షెల్ బాతు జాతి పక్షులు, పిన్ టెయిల్ బాతు జాతి పక్షులు భారత్కు వలస వస్తుంటాయి. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని డెహ్రాడూన్లో అసన్ నది యమునా నదిలో కలిసే చోట నిర్మించిన ఆనకట్ట వద్ద అసన్ చిత్తడి నేలలు ఉన్నాయి. ఏటా అక్టోబరు మొదటి వారంలో సైబీరియా, ఉత్తర ఐరోపా దేశాల నుంచి ఇక్కడికి పెద్దసంఖ్యలో పక్షులు వలస వస్తుంటాయి. కానీ గత సంవత్సరం నవంబరు మూడోవారంలో విదేశీ పక్షులు వచ్చాయి. ఈసారి కూడా అదే జరిగింది. సైబీరియా (రష్యా), ఉక్రెయిన్ నుంచి అసన్ చిత్తడి నేలలకు ఏటా దాదాపు 9 పక్షి జాతులు వలస వస్తుంటాయి. కానీ ఈసారి వాటి సంఖ్య నాలుగు లేదా ఐదుకు పరిమితమైంది. అసన్ చిత్తడి నేలలు 330కిపైగా పక్షి జాతులు, 49 చేప జాతులకు నిలయం. ‘రామ్సర్ సైట్’గానూ వీటికి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు ఉంది. వలస పక్షుల పరిరక్షణ, జీవ వైవిధ్య భద్రత కోసం 1971 సంవత్సరంలో ఇరాన్లోని రామ్సర్ నగరంలో ఒక అంతర్జాతీయ ఒప్పందం కుదిరింది. 2020 సంవత్సరంలో భారత్ నుంచి ఈ ఒప్పందంలో చేర్చిన రక్షిత ప్రదేశాల జాబితాలో అసన్ చిత్తడి నేలలు కూడా ఉన్నాయి.
ఆ యుద్ధాల వల్లే పక్షుల రాక తగ్గింది
"రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ఇజ్రాయెల్- గాజా యుద్ధం వల్లే అసన్ చిత్తడి నేలలకు విదేశీ పక్షుల వలసలు తగ్గాయి. మారిన గణాంకాలతో ఈవిషయం తేటతెల్లం అవుతోంది. యుద్ధాలు, సైనిక ఘర్షణల వల్ల వాయు కాలుష్యం ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల పక్షి జాతుల జీవనశైలికి విఘాతం కలుగుతుంది. కలుషిత గాలి, విష వాయువుల వల్ల పక్షుల ఆరోగ్యం గుల్లబారుతుంది. వేలాది కిలోమీటర్లు ఎగిరే సామర్థ్యాన్ని అవి కోల్పోతాయి. పక్షుల్లోని పునరుత్పత్తి వ్యవస్థలు కూడా దెబ్బతింటాయి. యుద్ధాల లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు పక్షులు తమ వలస సీజన్లను మార్చుకుంటాయి. దీనివల్ల వాటికి తగినంత పౌష్టికాహారం దొరకదు. ప్రతికూల వాతావరణం నడుమ అవి ఎక్కువ కాలం జీవించాల్సి వస్తుంది. ఫలితంగా పక్షుల ఆరోగ్యం గుల్లబారుతుంది. ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది. యుద్ధాలు మానవాళితో పాటు పక్షి జాతుల ఉనికికీ పెనుగండమే" అని ఉత్తరాఖండ్లోని చక్రతా ఫారెస్ట్ డివిజన్కు చెందిన పక్షి నిపుణుడు ప్రదీప్ సక్సేనా పేర్కొన్నారు.
నాలుగేళ్లలో పక్షుల వలసలు ఇలా తగ్గాయి
- సుర్ఖబ్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 852 సుర్ఖబ్ పక్షులు వలస వచ్చాయి. 2024లో 302 పక్షులే వచ్చాయి.
- గడ్వాల్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 575 గడ్వాల్ పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 80 పక్షులే వచ్చాయి.
- రెడ్ క్రెస్టెడ్ పోచార్డ్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 500 రెడ్ క్రెస్టెడ్ పోచార్డ్ పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 63 పక్షులే వచ్చాయి.
- కామన్ పోచార్జ్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 138 కామన్ పోచార్జ్ పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 23 పక్షులే వచ్చాయి.
- నార్తెర్న్ షోవెలెర్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 110 నార్తెర్న్ షోవెలెర్ పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 24 పక్షులే వచ్చాయి.
- తలపై చారలు కలిగిన బాతుజాతి పక్షులు : 2021లో భారత్కు 55 తలపై చారలు కలిగిన బాతుజాతి పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 2 పక్షులే వచ్చాయి.
- నార్తెర్న్ పిన్ టెయిల్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 32 నార్తెర్న్ పిన్ టెయిల్ పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 5 పక్షులే వచ్చాయి.
- గ్రే లెగ్గ్డ్ బాతుజాతి పక్షులు : 2021లో భారత్కు 20 గ్రే లెగ్గ్డ్ బాతుజాతి పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో 3 పక్షులే వచ్చాయి.
- మల్లార్డ్ పక్షులు : 2021లో భారత్కు 5 మల్లార్డ్ పక్షులు వచ్చాయి. 2024లో ఒక్క మల్లార్డ్ పక్షి కూడా రాలేదు.