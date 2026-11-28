ఏళ్లుగా రోడ్డు కోసం ఎదురుచూపులు- చివరికి సొంతంగా నిర్మిస్తున్న గ్రామస్థులు- ఎందుకో తెలుసా?
Chamoli Villagers Build Road : గత రెండు దశాబ్దాలుగా రహదారి నిర్మాణంలో జరుగుతున్న జాప్యంతో విసిగిపోయిన గ్రామస్థులు పారలు చేతపట్టి రోడ్డును సొంతంగా నిర్మించడం ప్రారంభించారు.
Published : November 28, 2026 at 8:43 PM IST
రహదారి అనేది కేవలం ప్రయాణ సౌకర్యం మాత్రమే కాదు. అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాల్ని కాపాడే కీలకమైన మౌలిక వసతి కూడా. ముఖ్యంగా గర్భిణీలు, వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడేవారికి ఆస్పత్రికి చేరుకోవాలంటే రోడ్డు ఎంతో అవసరం. కానీ ఉత్తరాఖండ్ చమోలీ జిల్లాలో కొన్ని గ్రామాలకు ఇప్పటికీ సరైన రహదారి సౌకర్యం లేదు. తాజాగా ఓ గర్భిణీ ఆస్పత్రికి వెళ్లే క్రమంలో సుమారు 3 కిలోమీటర్లు నడుస్తూ మార్గమధ్యంలోనే బిడ్డకు జన్మనివ్వాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనతో ఆగ్రహించిన గ్రామస్థులు దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న రహదారి నిర్మాణాన్ని స్వయంగా తామే చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
3 కిలోమీటర్లు నడుస్తూ నడిదారిలో ప్రసవం
చమోలీ జిల్లాలోని కర్ణప్రయాగ్ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్ పరిధిలో ఉన్న గనోలి గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన మోలి టోక్లో ఈ ఘటన జరిగింది. గత ఆదివారం రోజు 24 ఏళ్ల గర్భిణీకి సడెన్గా పురిటి నొప్పులు మొదలయ్యాయి. వెంటనే ఆస్పత్రికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే ఆ ప్రాంతంలో హాస్పిటల్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో పాటు, సరైన రవాణా సౌకర్యం కూడా లేదు. దీంతో ఆస్పత్రికి వెళ్లడానికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మెయిన్ రోడ్వైపు నడవాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో మార్గమధ్యంలోనే ఆమె ప్రసవం జరిగింది. ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. రహదారి, రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో ఆ గర్భిణి ఎదుర్కొన్న ఈ పరిస్థితి స్థానికుల్ని, చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజల్ని కూడా తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా రోడ్డు కోసం విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నా పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో వారిలో ఆగ్రహం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది.
ప్రభుత్వ హామీలతో విసిగిపోయి నేరుగా రంగంలోకి
ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత చుట్టుపక్కల మోలి, రావెంఠా, గనోలి తదితర గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు స్వయంగా రహదారి నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. ఇందులో భాగంగానే గురువారం రోజు సుమారు 50 మందికిపైగా గ్రామస్థులు పారలు, గడ్డపారలు చేతపట్టి రోడ్డు తవ్వకం పనుల్ని కూడా ప్రారంభించారు. మిగిలిన రహదారి పనుల్ని తామే స్వయంగా పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగి వినతులు సమర్పించినా ఎలాంటి ఫలితం లేకపోవడంతో ఇక మీదట అక్కడికి వెళ్లబోమని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. తమ గ్రామాల వరకు రహదారి నిర్మాణం పూర్తయ్యేంత వరకు శ్రమదానం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
2006లో సర్వే- 2018లో అటవీ అనుమతులు
ఈ రహదారి నిర్మాణం కోసం గ్రామస్థులు దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం- సంజకట్టా, గైన్, కంచులా ప్రాంతాల్ని కలుపుతూ గనోలి, డోంథ్లా, రావెంఠా, మోలి, రోల్జువాడి, గైన్, సంజకట్టా గ్రామాలకు రహదారి సౌకర్యం కల్పించేందుకు 2006లోనే సర్వే నిర్వహించారు. అనంతరం 2018లో అటవీ చట్టం కింద అనుమతులు లభించాయి. దీంతో కంచులా నుంచి గనోలి వరకు సుమారు 2.5 కిలోమీటర్ల రహదారిని నిర్మించారు. అయితే గనోలి, మోలి, గైన్ గ్రామాల మధ్య మిగతా 3 కిలోమీటర్లకు పైగా రహదారి పనులు అక్కడికక్కడే ఆగిపోయాయి. దీనికి అవసరమైన ఆర్థిక అనుమతులు, నిధులు మంజూరు కాకపోవడమే కారణమని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
ఎమ్మెల్యేను కలిసినా మారని పరిస్థితి
గనోలి గ్రామ సర్పంచ్ కుసుమ్ పుండీర్ సహా గ్రామస్థులు అవతార్ సింగ్, రాజేంగ్ర సింగ్ మాట్లాడుతూ కీలక విషయాల్ని వెల్లడించారు. రహదారి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని పలుమార్లు ప్రభుత్వ అధికారులకు వినతులు సమర్పించామని తెలిపారు. గతేడాది అక్టోబరులో స్థానిక ఎమ్మెల్యేతో కూడా ఈ సమస్యపై చర్చించినట్లు చెప్పారు. అయితే ప్రతిసారీ హామీలు మాత్రమే ఇచ్చారని, పనులు మాత్రం ముందుకు సాగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సరైన రహదారి సదుపాయం లేక అంతా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పుడు మహిళ ప్రసవ సమయంలో ఎదుర్కొన్న కష్టం ఎన్నో గ్రామాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న రహదారి సమస్యను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండాలంటే రహదారి నిర్మాణం ఎంత అవసరమో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.