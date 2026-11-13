మన దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యోగా ఒక ప్రధాన మార్గంగా మారింది : ప్రధాని మోదీ
PM Modi Bangalore Visit : భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యోగా ఒక ప్రధాన మార్గంగా మారిందని, అనేక రాజవంశాలు దీనికి పూర్తిగా అంకితమయ్యాయని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
Published : November 13, 2026 at 12:34 PM IST
భారత్ తీసుకున్న చొరవ కారణంగా యోగా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తాను విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు విందు సమయాల్లో ప్రజలు యోగా గురించే తనతో ఎక్కువగా మాట్లాడతారని ప్రధాని వివరించారు. భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యోగ ఒక ప్రధాన మార్గంగా మారిందని, అనేక రాజవంశాలు దీనికి పూర్తిగా అంకితమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. కర్ణాటకలోని స్వామి వివేకానంద యోగ అనుసంధాన సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం ప్రశాంతి కుటీరం స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. కేరళంలోని తిరువనంతపురంలో ఎస్-వ్యాస ప్రాంగణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించిన మోదీ, యోగాకు సంబంధించిన అనేకమంది గురువులకు కర్ణాటక జన్మనిచ్చిందని అన్నారు. దివంగత కన్నడ నటుడు డాక్టర్ రాజ్కుమార్ ఒక గొప్ప యోగాసాధకుడని మోదీ గుర్తుచేశారు.
VIDEO | Bengaluru: Speaking during the Golden Jubilee Celebrations of Prashanti Kutiram, PM Modi, says, "I have met several world leaders who tell me that their wives visit India once a year to learn yoga and also teach it back home. Some say their daughters have embraced yoga and dedicated themselves to the practice. In the families of many prominent world leaders, there is someone or the other associated with yoga. This shows how far India has reached across the world through yoga. It seems that yoga has become a gateway for the world to discover India. I have also come across several foreign nationals, including members of Qatar's royal family, who are deeply dedicated to yoga. India has honoured many such individuals with the Padma Shri, recognising their contributions and further enhancing their prestige." #PMModi #BengaluruNews #Yoga (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
"నేను కలిసిన పలువురు ప్రపంచ నాయకులు, తమ కుటుంబసభ్యులు యోగా నేర్చుకోవడానికి సంవత్సరానికి ఒకసారి భారతదేశానికి వస్తారని, అలాగే తమ స్వదేశంలో కూడా దానిని బోధిస్తారని నాతో చెప్పారు. కొందరు తమ కుమార్తెలు యోగాను స్వీకరించి, దాని సాధనకు తమను తాము అంకితం చేసుకున్నారని కూడా తెలిపారు. అనేక ప్రముఖ ప్రపంచ నాయకుల కుటుంబాల్లో ఎవరో ఒకరు యోగాతో సంబంధం కలిగి ఉంటారు. భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతగా విస్తరించిందో యోగా చూపిస్తుంది. ప్రపంచం భారతదేశాన్ని తెలుసుకోవడానికి యోగా ఒక ముఖద్వారంగా మారిందని అనిపిస్తుంది. ఖతార్ రాజకుటుంబ సభ్యులతో సహా, యోగా పట్ల ప్రగాఢమైన అంకితభావం కలిగిన పలువురు విదేశీయులను కూడా నేను కలిశాను. భారతదేశం అటువంటి ఎందరో వ్యక్తులను వారి సేవలను గుర్తించి, వారి ప్రతిష్టను మరింత పెంచుతూ పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది."
---నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
భారతదేశ ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని, ఆధునిక పరిశోధనలను యావత్ మానవాళితో పంచుకోవాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఇ-ఆయుష్ వీసా సహాయంతో భారతదేశపు సంప్రదాయ వైద్యం ప్రజలకు సులభంగా అందుబాటులోకి రావడం, ఆయుష్ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు పెరగడం, యోగా ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించిందని అన్నారు. "ఆయుర్వేదం, ఆయుర్వేద ఆధారిత పేటెంట్లకు సంబంధించిన పరిశోధనలను మేము ప్రోత్సహించాం. దాని ఫలితాలను కూడా ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం. భారతదేశం నుంచి ఆయుష్, మూలికా ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. విదేశాల నుంచి చికిత్స కోసం భారతదేశానికి వచ్చే ప్రజలకు సులభతరం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇ-ఆయుష్ వీసా సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సెంటర్ను జామ్నగర్లో ఏర్పాటైంది" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.