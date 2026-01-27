కవల పిల్లల గ్రామం- తల్లులపై పెరుగుతున్న భారం- ఎయిమ్స్ పరిశోధనలో కీలక విషయాలు
కేరళలోని కవల పిల్లల గ్రామంపై భోపాల్ ఎయిమ్స్ పరిశోధన- తల్లుల ఆరోగ్యంపై కీలక విషయాలు వెల్లడి
Published : January 27, 2026 at 4:32 PM IST
Bhopal AIIMS On Twin Village : ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కవలలు జన్మించే గ్రామంగా కేరలోని మలప్పురం జిల్లా కొడిన్హి (kodinhi) ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రత్యేకతే ఆ గ్రామానికి ట్విన్ టౌన్గా పేరును తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇప్పడు ఆ ఖ్యాతే మాతృత్వానికి పెద్ద సవాల్గా మారుతోందని మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్ ఎయిమ్స్ తెలిపింది. కవల పిల్లలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ చాలా మంది ఆరు నెలల పాటు తమ పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా తల్లిపాలు ఇవ్వలేకుపోతున్నారని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎయిమ్స్ భోపాల్ వెల్లడించింది.
తల్లి, పిల్లల ఆరోగ్యంపై భోపాల్ ఎయిమ్స్, భువనేశ్వర్కు చెందిన వైద్యుల బృందం కీలక పరిశోధనను నిర్వహించింది. ఈ అధ్యయనం కొడిన్హి గ్రామంలో జరిగింది. నెలల నిండక ముందే ప్రసవం, తక్కువ బరువుతో జననం, ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మొదటి ఆరు నెలలు ప్రత్యేకంగా తల్లిపాలు ఇవ్వడం, వారి మనుగడకు ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు అత్యంత కీలకం అని చెప్పారు. అయితే ఇద్దరు పిల్లలను ఒకేసారి చూసుకోవడం అనేది తల్లులపై తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తోందని చెప్పారు. దీనివల్ల పూర్తిగా తల్లిపాలు ఇవ్వడం చాలా మందికి కష్టంగా మారుతోందని తెలిపారు. గ్రామీణ తల్లుల్లో కేవలం 4 శాతం మంది మాత్రమే ఆరు నెలల పాటు తమ పిల్లలకు పూర్తిగా తల్లిపాలు అందించగలుగుతున్నారని చెప్పారు. సుమారు 70 శాతం తల్లులు పాలిచ్చే సమయంలో తీవ్రమైన అలసటను అనుభవిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాలు సరిపోవు అన్న భయం, ఇద్దరు పిల్లలను ఒకేసారి చూసుకోవడం కష్టమనే భావన ప్రధాన సమస్యలుగా గుర్తించినట్లు చెప్పారు.
డబ్ల్యూహెచ్ఓ మార్గదర్శకాలకు భిన్నం
శిశువులకు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆరు నెలల వరకు కేవలం తల్లిపాలే ఇవ్వాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) సిఫార్సు చేస్తోంది. అయితే కొడిన్హి గ్రామంలోని చాలామంది తల్లులు ఆరు నెలల కంటే ముందే పిల్లలకు పాలకు బదులుగా ఆహారం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తున్నారని తెలిపింది. కొంతమంది తల్లిపాలతో పాటు ఆహారాన్ని ఇస్తున్నట్లు గుర్తించామని చెప్పింది. అయితే కొంతమంది ఒకటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల వరకు తల్లిపాలను ఇవ్వడం కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు. ఒకేసారి ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లిపాలు ఇస్తున్నారని చెప్పారు.
'ఈ గ్రామానికి ప్రత్యేక ఆరోగ్య విధానం అవసరం'
కొడిన్హి గ్రామంలో ప్రస్తుతం 280 కవలు ఉన్నారని, ఆ సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోందని భోపాల్ ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మాధవానంద్ కర్ తెలిపారు. ఈ సంఖ్య ఏటా పెరుగతూనే ఉందని అన్నారు. ఎక్కువ మంది కవలల వయస్సు 15 ఏళ్ల లోపేనని చెప్పారు. ఈ గ్రామంలోని తల్లల కోసం ప్రత్యేక పోషణ పథకాలు, ఆరోగ్య సహాయం, కవలలకు తల్లిపాలు ఇచ్చే విధానాల కార్యక్రమాలు తక్షణమే అమలు చేయాల్సిన వసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
550పైగా కవలలు
కొడిన్హి గ్రామంలో సుమారు 2వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయని భోపాల్ ఎయిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 550 కంటే ఎక్కువ కవలలు జన్మించారని తెలిపారు. నవజాత శిశువుల నుంచి 65 ఏళ్ల వయసు వరకు కవలలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఒకే పాఠశాలలోనే సుమారు 80 మంది కవల పిల్లలు చదువుతున్నారని చెప్పారు. ఈ గ్రామం ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధకులకు ఒక రహస్యంగా నిలుస్తోందని ఎయిమ్స్ భోపాల్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది.