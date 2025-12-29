ETV Bharat / bharat

దిల్లీని కమ్మేసిన పొగమంచు- విమానాలు రద్దు, రైళ్లు ఆలస్యం– ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక

దిల్లీ, ఎన్​సీఆర్ ప్రాంతాలను కమ్మేసిన పొగమంచు, వాయుకాలుష్యం- తీవ్రంగా ప్రభావితమైన విమాన రాకపోకలు- ఆలస్యంగా నడుస్తున్న పలు రైళ్లు

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dense Fog In Delhi NCR Today : దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్‌ (ఎన్‌సీఆర్‌) ప్రాంతాలను సోమవారం ఉదయం పొగమంచు, తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యం కమ్మేశాయి. తక్కువ దృశ్యమానత కారణంగా ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఐజీఐ)లో విమాన రాకపోకలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పలు విమానాలు రద్దుకాగా, మరికొన్ని ఆలస్యంగా నడిచాయి. మరోవైపు రోడ్డు రవాణా, రైలు సేవలపైన కూడా పొగమంచు ప్రభావం తీవ్రంగా పడింది.

50 మీటర్లకే పరిమితమైన దృశ్యమానత
ఆదివారం రాత్రి నుంచే దిల్లీలో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంది. అనేక ప్రాంతాల్లో దృశ్యమానత 50 మీటర్లకే పరిమితమవ్వగా, కొన్ని చోట్ల పూర్తిగా కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆనంద్ విహార్‌, ధౌలా కువాన్‌, అక్షర్ధామ్‌, ద్వారక, కర్తవ్య పథ్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. వాహనదారులు హెడ్‌లైట్లు, పార్కింగ్ లైట్లు ఆన్‌ చేసి నెమ్మదిగా ప్రయాణించారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఉదయం వేళల్లో రెడ్ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దని, రోడ్లపై అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రజలను హెచ్చరించింది.

ఐజీఐ విమానాశ్రయంలో విమానాల రద్దు
తీవ్రంగా తగ్గిన దృశ్యమానత వల్ల ఐజీఐ విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్‌, ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, కోల్‌కతా, అహ్మదాబాద్‌, గువాహటి, వారణాసి, జోధ్‌పుర్‌, గోరఖ్‌పుర్‌ వంటి ప్రధాన నగరాలకు వెళ్లే విమానాలను పలు ఎయిర్‌లైన్స్‌ రద్దు చేశాయి. ఎయిర్ ఇండియా నుంచి అత్యధికంగా విమానాలు రద్దుకాగా, ఇండిగో సేవలూ ప్రభావితమయ్యాయి. తక్కువ దృశ్యమానతలో టేకాఫ్‌, ల్యాండింగ్‌ చేయడం ప్రమాదకరమని ఎయిర్‌లైన్స్‌ అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికుల భద్రత కోసమే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని, ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు.

రైళ్లు గంటల కొద్దీ ఆలస్యం
పొగమంచు ప్రభావం రైలు రాకపోకలపై కూడా తీవ్రంగా కనిపించింది. న్యూదిల్లీ, ఓల్డ్ దిల్లీ, ఆనంద్ విహార్‌, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్‌ స్టేషన్లకు వచ్చే 40కిపైగా రైళ్లు గంటల కొద్దీ ఆలస్యమయ్యాయి. హౌరా న్యూదిల్లీ రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ 5.5 గంటలకు పైగా ఆలస్యమవగా, భువనేశ్వర్‌ తేజస్ రాజధాని 4.5 గంటలు ఆలస్యమైంది. రాంచీ- న్యూదిల్లీ రాజధాని నాలుగు గంటలకు పైగా ఆలస్యమైంది. వందే భారత్‌, శతాబ్ది, దురంతో వంటి ప్రీమియం రైళ్లు కూడా షెడ్యూల్‌ కంటే ఆలస్యంగా నడిచాయి. సిగ్నల్స్‌ స్పష్టంగా కనిపించకపోవడంతో లోకో పైలట్లు రైళ్లను నెమ్మదిగా నడపాల్సి వస్తోందని ఉత్తర రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఇంటి నుంచి బయలుదేరే ముందు రైలు స్థితిని పరిశీలించాలని సూచించారు.

తీవ్ర స్థాయిలో వాయు కాలుష్యం
సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు (సీపీసీబీ) ప్రకారం సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు దిల్లీ సగటు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (ఏక్యూఐ) 400కి చేరింది. ఇది సీవియర్‌ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఆనంద్ విహార్‌, వివేక్ విహార్‌, వజీర్‌పుర్‌, రోహిణి, పంజాబీ బాగ్‌, పటపర్గంజ్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో ఏక్యూఐ 430 నుంచి 455 మధ్య నమోదైంది. ఎన్‌సీఆర్‌లోని నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా, గాజియాబాద్‌, గురుగ్రామ్‌లో కాలుష్యం తీవ్రంగానే ఉంది.

గ్రాప్‌ ఆంక్షలు కొనసాగింపు- ఆరోగ్య హెచ్చరిక
కాలుష్యం మరింత పెరిగితే గ్రాప్‌ (GRAP) - 4 చర్యలు అమలు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే గ్రాప్‌–3 ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. వాహనాల తనిఖీలు ముమ్మరం చేయగా, కాలుష్య నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనాలపై జరిమానాలు విధించారు. మరోవైపు, వైద్యులు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్న వారు బయటకు వెళ్లకుండా ఉండాలని సూచించారు. పొగమంచు- కాలుష్యం కలిసి ప్రమాదకర పరిస్థితిని సృష్టిస్తున్న నేపథ్యంలో సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు.

కాలుష్యాన్ని నివారించలేకపోతే- కనీసం ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్​పై GST తగ్గించవచ్చు కదా?- కేంద్రంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం

దిల్లీ కాలుష్యం : ఆ వాహనాలకు ప్రవేశం నిషేధం- అమల్లోకి నో పీయూసీ, నో ఫ్యూయల్ రూల్

TAGGED:

FOG
TRAIN DELAYED
FLIGHTS CANCELLED
DELHI WEATHER
DENSE FOG IN DELHI NCR TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.