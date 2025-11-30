సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్- కట్​ చేస్తే ఏడాదికి రూ.15 లక్షల టర్నోవర్- ఎండిన పూలతో చోఖోని వ్యాపారం అదుర్స్

ETV Bharat / bharat

పూల వ్యాపారంతో చేస్తూ జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన మహిళ- ఏటా రూ.15 లక్షల సంపాదన

Dry Flowers Fresh Success
Dry Flowers Fresh Success (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 12:52 PM IST

Dry Flowers Fresh Success : కోవిడ్​ మహమ్మారి ఎంతో మంది జీవితాలను ఛిన్నాభిన్నం చేసింది. చాలా మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డారు. అయితే అంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కొంత మంది సొంతగా వ్యాపారాలు చేయడం మొదలుపెట్టి జీవితంలో స్థిరపడ్డారు. అలాంటి కథే ఇప్పడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. మణిపూర్​కు చెందిన ఓ మహిళ ఎండిన పూలతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. కేవలం రూ.10,000లతో ప్రారంభమైన ఆమె వ్యాపారం ఇప్పుడు ఏడాదికి దాదాపు రూ.15 లక్షల టర్నోవర్​ అవుతోంది. అంతేకాదు ఆ మహిళ ఎంతో మందికి జీవనోపాధి కూడా కల్పిస్తోంది. నేడు ఆమె వ్యాపారానికి జాతీయంగా మంచి గుర్తింపు లభించింది. అంతేకాదు దేశంలోనే టాప్​ ఐదు స్టార్టప్​లలో ఒకటిగా నిలిచి, క్లైమేట్​ ఇన్నోవేషన్​ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. అసలు ఆమె ఎవరు? ఈ వ్యాపారాన్ని సక్సెస్​ అవ్వటానికి ఆమె తీసుకున్న చొరవ ఏంటీ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

మణిపూర్​ సేనాపతి జిల్లాలోని మావో ప్రాంతానికి చెందిన చోఖోని(33) పూల వ్యాపారంతో ఏటా లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ మహిళ అమ్మే పూలలో ప్లాస్టిక్​ను ఉపయోగించరు. ఎందుకంటే తాజా పువ్వుల వల్ల వ్యర్థాలు ఏర్పడవని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా ప్రకృతిలో కూడా సులభంగా కలిసిపోతాయంటున్నారు. వీటివల్ల ఎటువంటి కాలుష్యం దరిచేరదని వారి అభిప్రాయం.

Dry Flowers Fresh Success
పూల వ్యాపారంతో ఏటా రూ.15 లక్షల సంపాదన (ETV Bharat)

కోవిడ్​ సమయంలో మొదలు పెట్టి!
ఈ సందర్భంగా తాను పూల వ్యాపారాన్ని ఎందుకు ప్రారంభించాల్సి వచ్చిందో చోఖోని వివరించారు. "నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలంకరణపై ఆసక్తి ఉండేది. ఇందుకోసం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన పూలను సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఎండబెట్టి అలంకరణ కోసం ఉపయోగిస్తాను. కోవిడ్​ సమయంలో ఈ వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టి సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశాను. అప్పటి నుంచి నా వ్యాపారం ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు వినియోగదారుల నుంచి కూడా మంచి స్పందన వస్తోంది. నా వ్యాపారం చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా చాలా రాష్ట్రాల్లోకి కూడా విస్తరించింది. చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శనల్లో వీటిని ఉపయోగిస్తుంటాం. మా వద్ద 20 నుంచి 30 రకాల పువ్వులు ఉన్నాయి. వీటిని రైతుల నుంచి సేకరించి సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఎండబెడతాం. అనంతరం పుష్ప గుచ్ఛాలు, పెళ్లి బొకేలు వంటి తయారు చేస్తాం. వివాహాది శుభకార్యాల్లో అలంకరణ పనులు చేస్తుంటాం" అని చోఖోని పేర్కొన్నారు. పూలను సేకరించి వాటిని అందంగా అలంకరించి సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేస్తున్నారు. దాన్ని చూసిన చాలా మంది వాటికోసం ఆర్డర్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు.

Dry Flowers Fresh Success
పూల వ్యాపారంతో చేస్తూ జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన మహిళ (ETV Bharat)

తమ ప్రాంతం పువ్వులు, పండ్లు, కూరగాయల విత్తనాలకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చోఖోని తెలిపారు. అంతే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్న రైతులు, అడవుల నుంచి వివిధ రకాల పుష్పాలను సేకరిస్తామన్నారు. అయితే ఈ పువ్వులను సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఎండబెట్టడం వల్ల దాదాపు మూడు సంవత్సరాల వరకు వాటి సహజ సౌందర్యాన్ని కోల్పోవని తెలిపారు. వీటితో హెయిర్ యాక్సెసరీలు, ఫ్లవర్ బాస్కెట్‌లు, హోమ్ డెకర్ వస్తువులు, ఈవెంట్ డెకర్ పీస్‌లు వంటివి తయారు చేస్తామని చెప్పారు. ఇక ధర విషయానికొస్తే డిజైన్‌ను బట్టి ధరలు రూ.100 నుంచి రూ.10,000 వరకు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు తమ ప్రాంతంలో లభించే పుష్పాలను అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని తాము ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.15 లక్షలు సంపాదించామని, రాబోయే రోజుల్లో తమ ఆదాయాన్ని మరింత పెంచాలని ఆశిస్తున్నామన్నారు.

