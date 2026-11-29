'యువత కలలకు డ్రగ్స్ అతిపెద్ద సవాలు'- మన్కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ
PM Modi Mann Ki Baat : 140వ మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. మాదకద్రవ్యాల వినియోగం యువత భవిష్యత్తుకు పెను సవాలుగా మారిందని అన్నారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
Published : November 29, 2026 at 11:48 AM IST
మాదకద్రవ్యాలు, ఇతర మత్తు పదార్థాల వినియోగం దేశ యువత కలలకు పెను సవాలుగా మారిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. యువతను మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచేందుకు సమాజంలోని అన్ని వర్గాలు చురుగ్గా భాగస్వాములు కావడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 'నషా ముక్త్ యువ అభియాన్' (డ్రగ్-ఫ్రీ యూత్ క్యాంపెయిన్) చురుగ్గా కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ఆదివారం నిర్వహించిన 140వ మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ అంశంపై మాట్లాడారు.