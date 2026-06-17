'దొంగను పట్టుకునే బదులు బాధితుడి ఇంటికి తాళం వేస్తున్నారు'- టెలిగ్రామ్ బ్యాన్పై రాహుల్ గాంధీ
లక్షలాది మంది విద్యార్థులు టెలిగ్రామ్లో చదువుకుంటున్నారన్న రాహుల్- టెలిగ్రామ్ బ్యాన్ పేపర్ లీకేజీలకు పరిష్కారం ఎలా అవుతుందని ప్రశ్న- టెలిగ్రామ్ బ్యాన్పై ప్రభుత్వ తీరును తప్పుబట్టిన రాహుల్ గాంధీ
Published : June 17, 2026 at 3:39 PM IST
Rahul Gandhi Telegram : టెలిగ్రామ్ బ్యాన్పై ప్రభుత్వ తీరును కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. దొంగను పట్టుకునే బదులు బాధితుడి ఇంటికి తాళం వేయడం లాంటి కొత్త ట్రిక్ అని ఎద్దేవా చేశారు. నీట్-యూజీ 2026 పునఃపరీక్షకు ముందు టెలిగ్రామ్ను బ్లాక్ చేయాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా గూగుల్ ఈ యాప్ను ప్లేస్టోర్ నుంచి తొలగించింది. యాపిల్ యాప్స్టోర్ నుంచి తొలగించింది. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఏళ్లుగా టెలిగ్రామ్లో చదువుకుంటున్నారని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఆ సౌకర్యాన్ని లాక్కోవడం పేపర్ లీకేజీలకు పరిష్కారం ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. టెలిగ్రామ్పై బ్యాన్ లీకులు అరికట్టే పకడ్బందీ పరిష్కారంకాదని విద్యార్థులకు, లీకు చేసేవాళ్లకు కూడా తెలుసని పేర్కొన్నారు. తదుపరి బ్యాన్ వాట్సాప్పై ఉంటుందా? అని నిలదీశారు. ఈ నాటకాలు కట్టిపెట్టి విద్యార్థులపై కాకుండా, లీకేజీ మాఫియాపై దాడి చేయాలని ప్రధాని మోదీకి రాహుల్ గాంధీ సూచించారు. విద్యార్థుల ఆవేదనను వినకపోతే తమ హక్కులను ఎలా సాధించుకోవాలో దేశ యువతకు తెలుసని హెచ్చరించారు.
'Telegram Ban’ - मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2026
यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो।
लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?
और यह फूलप्रूफ भी नहीं है… https://t.co/LkiRN1oLTj