మార్కెట్లోకి డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్- ఏఐతో సాగు పనులు- కిసాన్ మేళాలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్!
చూపరులను ఆకట్టుకున్న డ్రైవర్ లేకుండా నడిచే ట్రాక్టర్- దీన్ని అభివృద్ధి చేసిన పంజాబ్ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ
Published : March 22, 2026 at 6:39 PM IST
Driverless Tractor In Punjab : వ్యవసాయం కోసం రైతులు ఎక్కువగా ట్రాక్టర్ను ఉపయోగిస్తారు. అయితే దాన్ని నడిపేందుకు ఓ డ్రైవర్ కూడా అవసరం. కానీ, డ్రైవర్ లేకుండా నడిచే ఓ ట్రాక్టర్ పంజాబ్లో దర్శనమిస్తోంది. ఈ ట్రాక్టర్పై డ్రైవర్ కూర్చోవాల్సిన పని లేకుండా దానంతట అదే దుక్కి దున్నేస్తుంది. ఈ క్రమంలో డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ట్రాక్టర్
లూధియానాలోని పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో రెండు రోజుల పాటు కిసాన్ మేళా (మార్చి 20-21) జరిగింది. అక్కడ వ్యవసాయ సంబంధిత వస్తువులను ప్రదర్శించారు. అయితే వీటిలో పంజాబ్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ రూపొందించిన డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్ చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఆటోమేటిక్ స్టీరింగ్ ఉన్న ఈ ట్రాక్టర్ను చూసి కిసాన్ మేళాకు వచ్చినవారు ఆశ్చర్యపోయారు. ట్రాక్టర్ను ఆసక్తిగా చూశారు. అదే సమయంలో సాగులో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధ) ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుందని అభిప్రాయపడ్డారు. దీనితో పాటు రైతులు ఈ టెక్నాలజీ గురించి సమాచారం అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే కిసాన్ మేళాలో డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టరే స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచిందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు.
ఈ ట్రాక్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
కాగా, ఈ జీఎన్ఎస్ఎస్ ఆధారిత ఆటో స్టీరింగ్ సిస్టమ్ ట్రాక్టర్ను (డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్) కొన్నేళ్ల క్రితం పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించింది. సంప్రదాయ వ్యవసాయం నుంచి డిజిటల్, సూక్ష్మ సాగు వైపునకు సాగుతోన్న రైతు ప్రయాణంలో పంజాబ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ చేసిన ఆవిష్కరణ ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా పరిగణిస్తున్నారు. ఆటో స్టీరింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఉపగ్రహాల ద్వారా మార్గనిర్దేశం అయ్యే ఒక కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతి. ఇది ట్రాక్టర్ను దానంతటే అదే ఆటోమేటిక్గా నడిచేలా చేస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ ట్రాక్టర్లను సరైన, పేర్కొన్న మార్గాల్లో నడిపించడానికి సెన్సార్లు, టచ్ స్క్రీన్ నియంత్రణ ద్వారా బహుళ ఉపగ్రహాల నుంచి సిగ్నల్స్ను అందిస్తుంది. ఇది తక్కువ కాంతి పరిస్థితులలో కూడా ట్రాక్టర్ మెరుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఈ డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్ వల్ల రైతులకు సమయం, శ్రమ ఆదా అవుతుంది.
"ఈ ట్రాక్టర్ సెన్సార్ ఆధారిత సాంకేతికతతో వ్యవసాయం చేస్తుంది. ట్రాక్టర్పై ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్లో మీరు పొలాన్ని నాలుగు వేర్వేరు భాగాలుగా విభజించి, దానికి అనుగుణంగా సాగు చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్రాక్టర్ ఆటో ఆటో స్టీరింగ్ దానంతట అదే పనిచేస్తుంది. పంట విత్తేటప్పుడు పొరపాట్లు జరగవు. ఈ సాంకేతికతతో రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అన్నదాతలు బంగాళ దుంపలు లేదా మరే ఇతర రకమైన సాగునైనా ఈ ట్రాక్టర్తో చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ ట్రాక్టర్ ధర సుమారు రూ.4.5 లక్షలు. కానీ భవిష్యత్తులో దీని ధర పెరగొచ్చు. రైతులందరూ దీన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్ వల్ల రైతులకు ఖర్చులు తగ్గుతాయి. సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. ఈ డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్ క్రమంగా ఇతర ట్రాక్టర్ల స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఛాన్స్ ఉంది" అని ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ సురీందర్ సింగ్ తెలిపాడు.
మరోవైపు, డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్ గురించి పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వరుణ్ కీలక విషయాలు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సాంకేతికత చాలా ఖరీదైనదని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ దీనికి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ టెక్నాలజీ చౌకగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ డ్రైవర్లెస్ ట్రాక్టర్లో ఒక ప్రత్యేక జియో ట్యాగ్ పరికరాన్ని అమర్చారని చెప్పారు. దాని ద్వారా ట్రాక్టర్ లొకేషన్ను నమోదు చేసి పొలాన్ని దున్నుతుందన్నారు. ఇది సమర్థవంతంగా పొలాన్ని దున్నడంతో పాటు రైతులకు సమయాన్ని కూడా ఆదా చేస్తుందని వివరించారు.
ఖండాలు దాటిన బంధం- పెంపుడు కుక్క కోసం పంజాబ్ వీధుల్లో ఆఫ్రికన్ మహిళ సెర్చింగ్!
తొమ్మిదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన వ్యక్తి- మతిస్థిమితం లేక వివిధ రాష్ట్రాల్లో చక్కర్లు- మళ్లీ కుటుంబంతో కలిపిన వైట్ డవ్స్