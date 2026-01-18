ETV Bharat / bharat

రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడైన డ్రైవర్- సంక్రాంతి లాటరీలో రూ.10 కోట్ల జాక్‌పాట్

డ్రైవర్‌ను వరించిన అదృష్టం- లోహ్రీ మకర సంక్రాంతి బంపర్ లాటరీలో జాక్‌పాట్- రూ.10 కోట్లు సొంతం చేసుకున్న పృథ్వీ సింగ్

Driver Won 10 Crore Lottery
Driver Won 10 Crore Lottery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 10:20 PM IST

Driver Won 10 Crore Lottery : హరియాణాకు చెందిన ఓ డ్రైవర్ రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడయ్యాడు. లాటరీలో ఏకంగా రూ.10 కోట్ల జాక్‌పాట్ కొట్టాడు. పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ లాటరీ (లోహ్రీ మకర సంక్రాంతి బంపర్ 2026)లో డ్రైవర్‌కు ఈ అదృష్టం వరించింది. దీంతో లాటరీ విజేత, అతడి కుటుంబం ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి.

లాటరీలో జాక్‌పాట్
సిర్సా జిల్లా రానియాలోని ముహమ్మద్‌పురియా గ్రామానికి చెందిన డ్రైవర్ పృథ్వీ సింగ్‌కు రూ.10 కోట్ల లాటరీ తగిలింది. పృథ్వీ దబ్వాలి సమీపంలోని కిలియన్‌వాలిలో మదన్ సింగ్ అనే విక్రేత నుంచి పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ లాటరీ (లోహ్రీ మకర సంక్రాంతి బంపర్ 2026) టికెట్‌ను కొనుగోలు చేశాడు. ఆ లాటరీ టికెట్ నెంబరు 327706. ఆ టిక్కెట్టే పృథ్వీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది.

స్కూల్‌లో ప్యూన్‌గా భార్య
పృథ్వీ సింగ్ కొనుగోలు చేసిన లాటరీ టికెట్‌ మొదటి బహుమతి గెల్చుకుంది. దీంతో అతడికి రూ.10 కోట్ల జాక్‌పాట్ తగిలింది. కుటుంబ పోషణ కోసం డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్న పృథ్వీకి అంత మొత్తంలో లాటరీ తగలడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. అలాగే అతడి కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు సైతం ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పృథ్వీకి భార్య సుమన్, కుమార్తె రితిక, ఆరేళ్ల కుమారుడు దక్ష, సోదరుడు, ముగ్గురు సోదరీమణులు ఉన్నారు. పృథ్వీ భార్య సుమన్ ఓ స్కూల్‌లో ప్యూన్‌గా పనిచేస్తోంది.

సంతోషం వ్యక్తం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు
పృథ్వీ సింగ్‌ లాటరీలో రూ.10 కోట్లు గెలుచుకోవడంతో అతడి కుటుంబం సంతోషంలో మునిగితేలుతోంది. పృథ్వీ ఆరేళ్ల కుమారుడు దక్ష కూడా లాటరీ గెలిచిన తర్వాత చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. ఈ డబ్బులతో విలాసవంతమైన కారు కొనాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశాడు.

పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఆ డబ్బులను వాడుతాను : లాటరీ విజేత పృథ్వీ సింగ్
"నేను పంజాబ్‌లోని కిలియన్‌వాలి గ్రామంలో ఈ లాటరీ టికెట్‌ను కొన్నాను. మూడో ప్రయత్నంలోనే లాటరీలో జాక్‌పాట్ కొట్టాను. నేను ఇంత త్వరగా లాటరీ విజేతగా నిలుస్తానని ఊహించలేదు. నేను ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. లాటరీ డబ్బులతో నేను నా కోరికలను నెరవేర్చుకుంటాను. నా పిల్లల భవిష్యత్తును నిర్మిస్తాను. " అని లాటరీ విజేత పృథ్వీ సింగ్ తెలిపాడు.

'మా ఇంటికి వందలాది మంది వస్తున్నారు'
మరోవైపు, తన భర్త పృథ్వీ లాటరీ గెలిచినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని, ప్రస్తుతం తమ ఇంటికి వందలాది మంది వస్తున్నారని సుమన్ పేర్కొంది. తన భర్తను అభినందించేందుకు ప్రజలు నిరంతరం వస్తూనే ఉన్నారని వెల్లడించింది. ఈ లాటరీ సొమ్మును తమ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఖర్చు చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.

దబ్వాలి సమీపంలోని కిలియన్‌వాలీలో చాలా సంవత్సరాలుగా లాటరీ టికెట్లు అమ్ముతున్నానని విక్రేత మదన్ సింగ్ తెలిపాడు. తాను అమ్మిన చాలా టికెట్లకు లాటరీ తగిలిందని అన్నాడు. హరియాణా, పంజాబ్, రాజస్థాన్‌కు చెందిన వారికి జాక్‌పాట్ తగిలిందని పేర్కొన్నాడు. సిర్సాకు చెందిన డ్రైవర్ పృథ్వీ సింగ్ 10 కోట్ల రూపాయల లాటరీని గెలుచుకున్నాడని వెల్లడించాడు.

'గ్రామంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం'
పృథ్వీ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడని ముహమ్మద్‌పురియా గ్రామ పెద్ద పేర్కొన్నారు. పృథ్వీ కొనుగోలు చేసిన టికెట్‌కు లాటరీ తగిలిందని వెల్లడించారు. లాటరీలో పృథ్వీకి 10 కోట్ల రూపాయలు తగిలిందని అన్నారు. దీంతో పృథ్వీ కుటుంబంలో, గ్రామంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉందని స్పష్టం చేశారు.

