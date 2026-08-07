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నేరం బిడ్డను చంపిన తల్లిది కాదు- సమాజానిది, ప్రభుత్వానిది: హైకోర్టు

అన్నం పెట్టలేక కన్న బిడ్డను చంపేసిన తల్లి- నిందితురాలికి బెయిల్ మంజూరు చేసిన గుజరాత్ హైకోర్టు- నేరం తల్లిది కాదు సమాజానిదే అని వ్యాఖ్య

Gujarat High Court
Gujarat High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 10:14 AM IST

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Gujarat HC Starvation Bail : ఆకలేస్తోందని అడిగిన రెండేళ్ల కూతురికి పట్టెడుఅన్నం పెట్టలేక, తీవ్ర నిస్సహాయ స్థితిలో ఆ చిన్నారిని కొట్టి చంపిన తల్లికి అహ్మదాబాద్ హైకోర్టు రెగ్యులర్​ బెయిల్​ మంజూరు చేస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "ఈ ఘటన చాలా బాధాకరమైనది. ఆకలి అనేది కేవలం ఆర్థిక సమస్య మాత్రమే కాదు. అది మనిషి గౌరవం, మానసిక స్థితితోనూ ముడిపడి ఉంది. బిడ్డ ఆకలి తీర్చలేక, ఓ కన్నతల్లి తన సొంత చేతులతో రెండేళ్ల చిన్నారిని చంపుకునేంత పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ నేరం ఆమెదు కాదు. యావత్తు సమాజానిది, ప్రభుత్వానిది" అని జస్టిస్​ హస్​ముఖ్ డి.సుతార్​ అన్నారు. ప్రతి మనిషికి తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణకు అవకాశం ఉండాలన్నారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవంగా బతికే అవకాశం ప్రతి మనిషికి ఉండాలని​ వ్యాఖ్యానించారు.

"ఏ తల్లి, ఏ బిడ్డ ఆకలి అనే అగౌరవానికి గురికాకూడదు అనే ప్రతిన బూనేందుకు ఇచ్చిన పిలుపుగా ఈ ఘటనను చూడాలి. ఒక తల్లి తన బిడ్డ ఆకలి తీర్చలేకపోవడం అనేది- ఆకలితో, తీవ్ర పేదరికంతో కొట్టుమిట్టాడే నిరుపేద కుటుంబాలను రక్షించడంలో ప్రభుత్వం, సమాజం చెందిన తీవ్రవైఫల్యానికి అద్దంపడుతోంది" అని జస్టిస్​ హస్​ముఖ్​ డి.సుతార్ అన్నారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
ఈ ఏడాది మార్చిలో కుమార్తెను కొట్టి చంపిందనే ఆరోపణలపై లఖిబెన్ సోలంకి అనే మహిళను సూరత్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, నిందితురాలు లఖిబెన్ సోలంకి ముగ్గురు పిల్లలు. వారిలో రెండేళ్ల అమ్మాయి ఈషా ఉంది. ఆకలి వేయడంతో ఆ చిన్నారి పదేపదే ఆహారం కావాలని తల్లిని అడిగింది. దీనితో లఖిబెన్ తీవ్రంగా కొట్టడంతో ఆ చిన్నారి చనిపోయింది. ఈ ఘటనపై సూరత్​లోని వరాచా పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు అయ్యింది. ఈ కేసుపై విచారణ సందర్భంగానే హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ హస్​ముఖ్ డి.సుతార్ పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఈ ఘటన సామాజిక సంక్షేమ వ్యవస్థల్లోని లోపాలను ఎత్తిచూపుతోంది. పిల్లలు, ఇతర బలహీన వర్గాల పోషకాహారం, ఆరోగ్యం, సంక్షేమాలను చూసుకోవాల్సిన రాజ్యాంగపరమైన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. చిన్న పిల్లల సంరక్షణకు రాజ్యాంగం హామీ ఇస్తోంది. పోషకాహారం అందించడం, ప్రజారోగ్యానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం ప్రభుత్వాల కర్తవ్యం. పిల్లలకు గౌరవంగా జీవించే హక్కు ఉంది" అని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తీవ్రమైన ఆకలి, పేదరికం ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుందో వివరించే రచనలను, సాహిత్యాన్ని ఆయన ఉదహరించారు. పన్నా లాల్​ పటేల్​ రాసిన 'మానవిని భవాయి', విక్టర్ హ్యూగో రాసిన 'లెస్ మిజరబుల్స్​' నవలలను జస్టిస్​ హస్​ముఖ్ డి.సుతార్ ప్రస్తావించారు. వీటితోపాటు మహాత్మా గాంధీ, ఛార్లెస్​ డికెన్స్​ సూక్తులను చెప్పారు. అలాగే ఆకలితో ఉన్నవారికి అన్నం పెట్టడం ప్రతి ఒక్కరి నైతిక విధి అని చాటిచెప్పే హిందూ, ఇస్లామిక్, క్రిస్టియన్ మత గ్రంథాల్లోని బోధనలను కూడా ఊటంకించారు.

మానవతా కోణంలో బెయిల్​!
ఈ కేసు విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు, నిందితురాలి తరఫు న్యాయవాది మానవతా దృక్పథంతో బెయిల్ ఇవ్వాలని కోర్టును కోరారు. నిందితురాలు ప్రస్తుతం ఏడు నెలల గర్భిణి అని, జైలులో ఆమెతోపాటు మరో చిన్న బిడ్డ కూడా ఉందని అన్నారు. అంతేకాదు ఇంట్లో ఉన్న ఆమె పెద్ద బిడ్డను చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేరని కోర్టుకు తెలిపారు. ఆమె భర్త కుటుంబాన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయాడని చెప్పారు. అయితే ప్రభుత్వ లాయర్​ ఈ బెయిల్ పిటిషన్​ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. నేరంలో సదరు మహిళ పాత్ర చాలా స్పష్టంగా నిరూపితం అయ్యిందని వాదించారు. అయితే అత్యంత నిస్సహాయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలోనే ఆమె ఈ దారుణానికి పాల్పడిందని గుర్తించిన కోర్టు, రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

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TAGGED:

MOTHER KILLS CHILD HUNGER
GUJARAT HC BAIL STARVATION
STARVATION COLLECTIVE FAILURE
HIGH COURT STARVATION CASE
GUJARAT HC STARVATION BAIL

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