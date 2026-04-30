మిస్సైల్ ఫోర్స్ అభివృద్ధిపై భారత్ ఫోకస్- అగ్ని 6 పరీక్షకు రెడీ- ట్రయల్స్ దశకు లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ షిప్ మిస్సైల్
ట్రయల్స్ దశకు లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ షిప్ మిస్సైల్- ఏఎంసీఏ కార్యక్రమం వేగవంతం
Published : April 30, 2026 at 3:56 PM IST
DRDO Ready For Agni : క్షిపణులు, స్టెల్త్ విమానాలు సమన్వయంతో పనిచేసే టూ పంచ్ వ్యూహాత్మక సామర్థ్యాన్ని పొందే దిశగా భారత్ కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘ శ్రేణులను కలిగిన బహుళ అంచెల సంప్రదాయ క్షిపణి దళాన్ని (మిస్సైల్ ఫోర్స్) అభివృద్ధి చేయడంపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఇక ఇదే సమయంలో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ (ఏఎంసీఏ - AMCA) కార్యక్రమాన్నీ వేగవంతం చేస్తోంది. మరోవైపు మనదేశ లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ షిప్ మిస్సైల్ (LRAShM) కార్యక్రమం సైతం ట్రయల్స్ దశకు సమీపించింది. సర్కారు అనుమతి లభించగానే అగ్ని-6 అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ను ప్రయోగించేందుకు రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్డీఓ) సమాయత్తమైంది. 2029 నాటికి రూ.50వేల కోట్లకుపైగా రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని భారత్ నిర్దేశించుకుంది. గురువారం దిల్లీలో జరిగిన జాతీయ భద్రతా సదస్సు 2.0 వేదికగా ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించిన వివరాలతో కథనమిది.