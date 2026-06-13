DRDO ఘనత- రెండు రోజుల్లో మూడు క్షిపణి పరీక్షలు సక్సెస్
రక్షణ భద్రతలో ప్రపంచంలోని అగ్రదేశాల సరసన చేరిన భారత్- బహుళ స్థాయి బాలిస్టిక్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను ప్రదర్శించిన డీఆర్డీఓ
Published : June 13, 2026 at 10:22 AM IST
DRDO Multi Layer Ballistics Project : భారత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. శత్రు క్షిపణులు, నౌకల దాడులను తిప్పికొట్టే అధునాతన సాంకేతికతలను విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఈనెల 10,11న డీఆర్డీఓ మూడు ప్రయోగాలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మల్టీ లేయర్ బాలిస్టిక్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను ప్రయోగించింది. ఈ ప్రయోగంలో ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణులు లక్ష్యాలను విజయవంతంగా ఛేదించాయి. ఖండాతర బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకునే సామర్థ్యం వీటికి ఉంది.
నేవల్ యాంటీ-షిప్ మిస్సైల్ పరీక్ష బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో పాటు, సరికొత్త నేవల్ యాంటీ-షిప్ మిస్సైల్-మీడియం రేంజ్ క్షిపణిని కూడా తొలిసారిగా పరీక్షించింది. ఈ క్షిపణి సముద్రంలో శత్రువుల యుద్ధనౌకలను నాశనం చేయగలదు. ఇది భారత నౌకాదళ రక్షణ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుతుందని పరిశోధకులు తెలిపారు. దేశ సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేసిన ఈ రక్షణ వ్యవస్థలన్నింటినీ స్వదేశీ సాంకేతికతతోనే తయారు చేశారు. తాజా ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ , డీఆర్డీఓ ఛైర్మన్ రాజేశ్ కుమార్ సింగ్ శాస్త్రవేత్తలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ విజయాలు రక్షణ రంగంలో భారతదేశ స్వయం సమృద్ధిని నిరూపిస్తున్నాయని వారు పేర్కొన్నారు.
The @DRDO_India has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations defence capabilities against different types of enemy threats.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 13, 2026
Three consecutive flight-tests were successfully conducted to demonstrate multi-layered defence against long range… pic.twitter.com/0DKQF0LB30