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DRDO ఘనత- రెండు రోజుల్లో మూడు క్షిపణి పరీక్షలు సక్సెస్

రక్షణ భద్రతలో ప్రపంచంలోని అగ్రదేశాల సరసన చేరిన భారత్‌- బహుళ స్థాయి బాలిస్టిక్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను ప్రదర్శించిన డీఆర్‌డీఓ

DRDO Multi Layer Ballistics Project
DRDO Demonstrates India's Next-Gen Defence Capabilities (PIB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 10:22 AM IST

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DRDO Multi Layer Ballistics Project : భారత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. శత్రు క్షిపణులు, నౌకల దాడులను తిప్పికొట్టే అధునాతన సాంకేతికతలను విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఈనెల 10,11న డీఆర్​డీఓ మూడు ప్రయోగాలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మల్టీ లేయర్‌ బాలిస్టిక్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను ప్రయోగించింది. ఈ ప్రయోగంలో ఇంటర్‌సెప్టర్ క్షిపణులు లక్ష్యాలను విజయవంతంగా ఛేదించాయి. ఖండాతర బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకునే సామర్థ్యం వీటికి ఉంది.

నేవల్ యాంటీ-షిప్ మిస్సైల్ పరీక్ష బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో పాటు, సరికొత్త నేవల్ యాంటీ-షిప్ మిస్సైల్-మీడియం రేంజ్ క్షిపణిని కూడా తొలిసారిగా పరీక్షించింది. ఈ క్షిపణి సముద్రంలో శత్రువుల యుద్ధనౌకలను నాశనం చేయగలదు. ఇది భారత నౌకాదళ రక్షణ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుతుందని పరిశోధకులు తెలిపారు. దేశ సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేసిన ఈ రక్షణ వ్యవస్థలన్నింటినీ స్వదేశీ సాంకేతికతతోనే తయారు చేశారు. తాజా ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ , డీఆర్​డీఓ ఛైర్మన్ రాజేశ్ కుమార్ సింగ్ శాస్త్రవేత్తలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ విజయాలు రక్షణ రంగంలో భారతదేశ స్వయం సమృద్ధిని నిరూపిస్తున్నాయని వారు పేర్కొన్నారు.

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DRDO MULTI LAYER BALLISTICS PROJECT
DRDO MULTI LAYER BALLISTICS PROJECT

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